Neymar est supérieur à Messi et Ronaldo pour l'ex-capitaine du Brésil Cafu

Cafu, ancien défenseur brésilien double champion du monde, a estimé lors d’une apparition au podcast PodPah TV le 21 mars 2026 que Neymar est supérieur à Messi et Cristiano Ronaldo. L’ancien latéral de la Roma et de l’AC Milan a affirmé que le joueur possède des capacités offensives plus développées que ses deux rivaux, un jugement qui contraste avec le consensus établi autour de la hiérarchie mondiale.

Les arguments techniques de Cafu

Dans son intervention radio, Cafu a distingué deux dimensions du jeu : l’habileté pure et l’engagement compétitif. Sur le plan technique, le Brésilien place Neymar au-dessus des deux autres. Selon lui, Neymar dispose d’une palette gestuelle plus riche et de solutions offensives plus variées que Messi et Ronaldo à leur apogée. Cafu reconnaît néanmoins que l’engagement de Messi diffère et que, sur le critère de la rigueur et de la performance soutenue, Cristiano Ronaldo mérite l’avantage.

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« À mon avis, Neymar est meilleur que Messi. C’est juste que peut-être l’engagement de Messi est différent. En regardant cette dernière génération, Neymar est supérieur à tout le monde. Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé » a t-il dit avant d’ajouter : « Il a une meilleure capacité technique et plus d’options. Il est encore meilleur que ces deux-là (Messi et CR7, éd.). Bien sûr, en termes d’engagement, je choisirais Cristiano Ronaldo ».

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Un débat récurrent entre trois générations

Neymar, Messi et Ronaldo alimentent depuis des années les comparaisons entre observateurs du football. Ces trois joueurs, souvent présentés comme représentants d’autant de générations de joueurs exceptionnels, occupent un statut particulier dans l’histoire du sport. Leurs parcours se sont chevauchés sur plus d’une décennie, ce qui complique les évaluations comparatives.

Les chiffres montrent cette proximité concurrentielle. À l’âge de 34 ans, les trois attaquants présentaient des bilan différents : Messi affichait 745 buts et 311 passes décisives, Ronaldo 677 buts et 213 passes, tandis que Neymar comptabilisait 450 buts et 288 passes décisives.

Des critères d’évaluation divergents

Le jugement de Cafu reflète une tension méthodologique : évaluer les joueurs sur leur capacité technique brute ou sur leur efficacité compétitive produit des classements distincts. Ses observations soulèvent cette question sans la trancher définitivement, laissant ouvert le débat sur les critères légitimes pour hiérarchiser les meilleurs joueurs du siècle.