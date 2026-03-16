Non convoqué avec le Brésil, Neymar réagit : « Le rêve est toujours vivant »

L’attaquant brésilien Neymar n’a pas été retenu dans la liste de la sélection du Brésil dévoilée lundi 16 mars 2026 par le sélectionneur Carlo Ancelotti pour les matchs amicaux de la fenêtre internationale de mars. La Seleção doit affronter la France le 26 mars à Boston puis la Croatie le 1er avril lors de ce rassemblement, dernier test avant la Coupe du monde 2026.

Le joueur de 34 ans, actuellement au Santos FC, a réagi peu après l’annonce de la liste. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain s’est dit déçu de ne pas avoir été retenu mais affirme rester concentré sur l’objectif du Mondial. « Je suis contrarié, triste de ne pas avoir été convoqué. Mais l’objectif reste le même jour après jour, entraînement après entraînement, match après match. »

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« Nous allons atteindre notre objectif. Il reste encore une dernière convocation et le rêve est toujours vivant. Voilà, nous sommes tous ensemble dans cette aventure», a-t-il déclaré dans des propos relayés le 16 mars par le journaliste Fabrizio Romano sur le réseau social X.

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Le sélectionneur Carlo Ancelotti a justifié son choix en expliquant que le joueur n’était pas encore totalement prêt physiquement. Selon l’entraîneur italien, la priorité pour ce rassemblement est de disposer d’éléments « à 100 % », condition qu’il estime nécessaire pour les matches de préparation au tournoi mondial.

Une absence liée à sa condition physique

L’absence de Neymar intervient alors que l’attaquant a récemment manqué une rencontre avec Santos en raison d’une fatigue musculaire, ce qui aurait empêché le staff brésilien d’évaluer son état de forme lors d’un déplacement prévu avant l’annonce de la liste.

La sélection brésilienne entame la dernière phase de sa préparation avant la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le rassemblement de mars constitue la dernière occasion pour Ancelotti de tester son groupe face à des adversaires majeurs avant le tournoi.

Plusieurs cadres figurent néanmoins dans la liste, dont Vinícius Júnior, Marquinhos, Casemiro ou encore Raphinha, tandis que le jeune attaquant Endrick fait son retour avec la Seleção.

Une présence en sélection devenue irrégulière

Depuis plusieurs saisons, Neymar apparaît de façon plus intermittente avec la sélection nationale. L’attaquant, meilleur buteur de l’histoire du Brésil avec 79 réalisations, n’a plus porté le maillot de la Seleção depuis octobre 2023 après une grave blessure au genou qui l’avait éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Son retour progressif à la compétition avec Santos n’a pas encore suffi à convaincre le sélectionneur de le rappeler pour ce rassemblement. À trois mois de la Coupe du monde 2026, cette absence nourrit des interrogations sur sa place dans le groupe brésilien pour le tournoi.

Carlo Ancelotti n’a toutefois pas fermé la porte à l’ancien capitaine de la Seleção. Le technicien italien a indiqué qu’une convocation restait possible pour la liste finale si l’attaquant retrouvait une condition physique complète dans les semaines à venir.

La sélection définitive du Brésil pour la Coupe du monde 2026 devrait être annoncée en mai, avant le début de la compétition prévue en juin.