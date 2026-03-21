Niger : pourquoi l'Allemagne évacue son ambassade et demande à ses citoyens de partir

Berlin ferme provisoirement son ambassade à Niamey et suspend tous ses services consulaires au Niger. La décision, annoncée vendredi 20 mars 2026 par le ministère fédéral des Affaires étrangères, intervient après deux attaques terroristes majeures contre des bases militaires nigériennes en moins de deux mois.

Une fermeture motivée par la dégradation sécuritaire

Dans une mise à jour publiée sur son site internet, le ministère allemand des Affaires étrangères indique que le personnel de l’ambassade à Niamey a été « temporairement relocalisé hors du Niger » et n’est plus en mesure de fournir d’assistance consulaire. Berlin invoque des « risques sécuritaires élevés » pour justifier cette mesure, entrée en vigueur le vendredi 20 mars. Les ressortissants allemands présents au Niger sont désormais orientés vers l’ambassade d’Allemagne à Ouagadougou, au Burkina Faso.

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Le ministère cite également une recrudescence des enlèvements visant des ressortissants étrangers et un risque persistant d’attentats sur l’ensemble du territoire.

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Deux attaques contre des bases aériennes en sept semaines

Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, la base aérienne 101, jouxtant l’aéroport international Diori Hamani de Niamey, a été la cible d’une attaque revendiquée par l’État islamique. Au lendemain de cet assaut, l’ambassade américaine avait suspendu ses opérations consulaires pendant 24 heures et réduit les déplacements de son personnel.

Dans la nuit du 8 au 9 mars 2026, la base aérienne 401 de Tahoua, dans le centre du pays, a été visée — une première pour cette ville considérée comme un centre stratégique dans la lutte antiterroriste au Niger. Les assaillants, arrivés à motos, ont ciblé les hangars abritant des drones engagés dans les opérations militaires en cours. L’attaque n’a pas été revendiquée à ce stade, mais le mode opératoire rappelle celui de Niamey.

Washington avait ouvert la voie

Fin janvier, les États-Unis avaient ordonné le départ immédiat des membres non essentiels de leur personnel diplomatique et de leurs familles, au lendemain de l’attaque contre l’aéroport de Niamey. Depuis, plusieurs pays occidentaux ont renforcé leurs restrictions de déplacement au Niger, reflétant une dégradation continue des conditions de sécurité dans la région.