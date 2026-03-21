Nigeria : les USA ont déployé des drones MQ-9 pour soutenir l'armée selon un rapport

Les États-Unis déploient plusieurs drones MQ-9 au Nigeria aux côtés de 200 soldats américains chargés de formation et de renseignement, selon un rapport révélé samedi 21 mars par Reuters citant des responsables américains et nigérians. Cette présence marque une intensification de l’aide militaire des États-Unis à Abuja pour combattre les groupes terroristes actifs dans le nord du pays depuis plusieurs mois.

Un appui consultatif sur le terrain

Arrivés en février à Maiduguri, les conseillers militaires américains et les drones MQ-9 interviennent dans un cadre strictement défini. Le général de division Samaila Uba, directeur de l’information de défense au quartier général nigérian, a indiqué à Reuters que la durée du déploiement sera fixée d’un commun accord avec Washington. Ces drones Reaper, capables de rester en vol plus de 24 heures et équipés de capteurs haute résolution, renforcent significativement les capacités de reconnaissance aérienne face aux groupes armés opérant dans les zones reculées.

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Selon un responsable américain de la défense, la mission se limite à la collecte de renseignements et au soutien technique. « Ce soutien s’appuie sur la cellule de fusion du renseignement nouvellement créée États-Unis – Nigeria, qui continue de fournir des renseignements exploitables à nos commandants sur le terrain », a-t-il précisé. Le personnel américain reste strictement non combattant : aucun soldat n’est intégré aux unités nigérianes de première ligne et les drones ne procèdent à aucune frappe aérienne.

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L’intensification du partenariat américain

Ce déploiement technologique succède à plusieurs mois d’engagement croissant de Washington. En décembre 2025, l’armée américaine a tiré plus de douze missiles de croisière Tomahawk depuis le golfe de Guinée contre deux positions terroristes en forêt de Bauni, à la demande expresse des autorités nigérianes.

Washington a également alloué 413 millions de dollars au budget de défense 2026 destinés aux opérations de contre-insurrection et de sécurité au Nigeria et en Afrique de l’Ouest. Ces ressources financières et humaines visent à répondre aux menaces de Boko Haram et de l’État islamique en Afrique de l’Ouest dans la région du lac Tchad.

Identification et suivi des menaces

Selon le rapport, le déploiement des MQ‑9 fait suite à une demande des autorités nigérianes afin de surveiller, suivre et anticiper les mouvements des groupes armés dans le nord du pays. La cellule de renseignement conjointe permet une transmission rapide des informations tactiques aux forces nigérianes, sans intervention directe des États-Unis.

L’armée nigériane n’a pas précisé la date à laquelle ce dispositif serait réévalué ou suspendu.