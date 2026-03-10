Nigeria : suspension des licences d'importation d'essence, Dangote en position de force

Le Nigeria a fermé son marché des importations d’essence. Aucune licence n’a été délivrée en février, et cette tendance se poursuit, a annoncé George Ene-Ita, porte-parole de l’autorité compétente, le 10 mars 2026 : une décision qui pourrait renforcer la position de Dangote sur le marché.

La production locale suffit, les importations cessent

La Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority (NMDPRA) a suspendu les autorisations d’importation de carburant. Depuis février, la nouvelle politique nigériane stipule que les licences d’importation ne seront délivrées que si la production locale est insuffisante pour répondre à la demande nationale. George Ene-Ita, porte-parole de la NMDPRA, a confirmé que cette situation n’existe pas actuellement.

La Crude Oil Refineries Association of Nigeria (CORAN) a officiellement constaté qu’aucune licence ne serait accordée jusqu’à la fin du mois de mars 2026. Cette décision administrative concerne des acteurs majeurs du marché, comme TotalEnergies (via sa filiale), Conoil Plc et MRS Nigeria Plc, qui représentaient ensemble environ 25 % des importations nationales d’essence en janvier, et voient donc leur accès au marché suspendu.

Dangote capitalise sur l’atteinte de sa capacité nominale

La raffinerie Dangote a atteint récemment sa capacité nominale de 650 000 barils par jour. Depuis février 2026, l’établissement teste sa performance à régime maximal et affirme pouvoir maintenir ce débit constant cette année.

À capacité nominale, l’installation peut fournir jusqu’à 75 millions de litres de carburant quotidien au marché domestique, dépassant les besoins de consommation du pays. La raffinerie pourrait ainsi générer jusqu’à 10 milliards de dollars en économies de devises étrangères annuellement.

Aliko Dangote, propriétaire du complexe, avait plaidé publiquement pendant deux ans pour l’arrêt des importations. Cette mesure du gouvernement nigérian valide directement sa stratégie commerciale et lui confère un quasi-monopole sur l’approvisionnement en carburant du pays.

Qu’advient-il des volumes non couverts ?

Aucune échéance pour la réouverture des licences d’importation n’a été communiquée par la NMDPRA. Le maintien de cette suspension dépendra de la capacité continue de Dangote à satisfaire la demande domestique ou de tout déficit de production déclaré par les autorités.