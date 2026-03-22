Pourquoi le club de Mbappé veut recruter Nasser Larguet comme directeur sportif

Le SM Caen cherche un directeur sportif. Selon Ouest-France, le club normand de National a contacté Nasser Larguet, 67 ans, ancien responsable de la formation de l’Olympique de Marseille, pour occuper ce poste. Deux autres profils seraient également en lice.

Un club en crise cherche une tête pensante

Racheté le 31 juillet 2024 par Kylian Mbappé via sa société Coalition Capital pour environ 20 millions d’euros, le Stade Malherbe a vécu deux saisons consécutives de naufrage sportif. Relégué en fin de Ligue 2 dès la première saison sous la nouvelle propriété, le club évolue désormais en troisième division et pointe à la 12e place du National, loin des ambitions affichées lors du rachat. Face à cette spirale, la direction conduite par Ziad Hammoud, proche de Mbappé, a engagé une réflexion sur l’ensemble de son organigramme sportif, incluant aussi l’avenir du directeur du recrutement Reda Hammache.

À lire aussi CAN 2025 : la réaction choc de la CAF aux accusations de corruption visant Motsepe

Larguet, un homme qui connaît Caen de l’intérieur

Le choix de cibler Larguet n’est pas anodin. Le technicien maroco-français a dirigé le centre de formation du SM Caen à deux reprises — entre 1998 et 2002, puis brièvement en 2014 —, après des études de pharmacie et de microbiologie effectuées à l’université de Caen dans les années 1980. Sa connaissance du tissu formateur normand et ses connexions avec les viviers de talents de la région parisienne correspondent précisément au projet affiché par le clan Mbappé lors du rachat : bâtir un club adossé à une formation solide et connectée à l’Île-de-France.

Publicité

Son parcours plaide aussi pour sa crédibilité à ce niveau. Après avoir dirigé l’Académie Mohammed VI au Maroc de 2008 à 2014, où il a contribué à l’émergence de Youssef En-Nesyri et Nayef Aguerd, il a rejoint l’OM en 2019 comme responsable de la formation avant d’assurer un intérim sur le banc professionnel en février 2021. Il est ensuite devenu directeur technique national de la fédération saoudienne, poste dont son contrat expire en juin prochain.

Une décision attendue dans les prochaines semaines

Si Larguet est retenu, il prendrait en charge le volet professionnel du club, tandis que Pascal Plancque resterait directeur technique en charge de la formation. L’expiration de son contrat avec la fédération saoudienne en juin prochain fixe une échéance naturelle à ce dossier. Le SM Caen devrait trancher avant la fin de la saison.