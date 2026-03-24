Près de mille drones en 24h : la Russie lance l'une des plus grandes vagues de frappes de la guerre

L’Ukraine a subi les 23 et 24 mars 2026 l’une des attaques aériennes les plus massives depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en 2022. L’armée de l’air ukrainienne a recensé près de mille drones lancés par la Russie en vingt-quatre heures, dont plus de 550 lors d’une vague diurne — un format rare dans la conduite de cette guerre.

La première vague, nocturne, a frappé des zones résidentielles et des infrastructures d’énergie et de transport dans plusieurs villes du pays. Elle a tué au moins quatre personnes et blessé 21 autres, selon les autorités locales. La seconde vague, lancée en plein jour, a ciblé les régions centre et ouest du pays. Le porte-parole de l’armée de l’air, Iouriï Ignat, l’a qualifiée de « l’une des plus grandes attaques sur la durée d’une journée ».

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Des frappes jusqu’aux portes de la Pologne

L’Ouest de l’Ukraine, habituellement épargné par les bombardements les plus meurtriers, a cette fois concentré les dégâts les plus visibles. À Ivano-Frankivsk, deux personnes ont été tuées — dont un soldat de la Garde nationale et sa fille nouveau-née — et quatre autres blessées, parmi lesquelles un enfant de six ans, selon le maire Ruslan Martsinkiv. Un hôpital de maternité et une dizaine d’immeubles résidentiels ont été endommagés.

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À Lviv, classée au patrimoine mondial de l’Unesco et située à moins de 80 kilomètres de la frontière polonaise, 17 personnes ont été blessées. Un drone de type Shahed a frappé un bâtiment jouxtant l’église Saint-André et le monastère des Bernardins, édifice du XVIIe siècle au cœur du centre historique. À Vinnytsia, un homme de 59 ans a été tué et onze autres blessés, d’après le maire Serhiy Morgunov. Des explosions ont également été rapportées à Khmelnytskyï, Ternopil, Jytomyr et dans la région de Kyiv.

Offensive de printemps en cours, selon l’ISW

La montée en puissance militaire russe est documentée depuis plusieurs jours. L’Institute for the Study of War a estimé lundi que l’offensive de printemps-été russe est désormais engagée, après une escalade des bombardements observée depuis le 17 mars et des mouvements de troupes et de matériel lourd vers la ligne de front. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Oleksandr Syrskyi, a fait état de 619 assauts russes en quatre jours sur l’ensemble de la ligne de contact, longue d’environ 1 250 kilomètres.

La Moldavie a déclaré l’état d’urgence dans le secteur énergétique pour une durée de 60 jours, après l’interruption d’un approvisionnement électrique en provenance d’Europe consécutive aux destructions d’infrastructure en Ukraine.

Sur le front diplomatique, une troisième série de négociations russo-ukrainiennes encadrée par Washington a été suspendue. Une délégation de Kyiv s’est rendue aux États-Unis le week-end dernier pour tenter de relancer le processus, sans résultat immédiat. L’Ukraine a par ailleurs dépêché quelque 200 experts militaires dans des pays du Golfe confrontés aux drones iraniens, cherchant à échanger son savoir-faire anti-drone contre des missiles de défense aérienne classiques dont elle manque depuis la réduction des livraisons américaines.