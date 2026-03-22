Présentation du projet de société : Forte démonstration des mouvements autour de Wadagni

Au Palais des Congrès de Cotonou, samedi 21 mars, le candidat à l’élection présidentielle de 2026, Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances, a présenté les grandes orientations de son projet de société devant un public composé d’acteurs institutionnels, de représentants de mouvements citoyens et de sympathisants. À l’extérieur comme à l’intérieur du site, plusieurs centaines de mouvements acquis à sa candidature ont marqué leur présence dès le début de l’événement.

Selon les constats effectués sur place, ces organisations, venues de différentes régions du Bénin, ont convergé vers le Palais des Congrès en arborant des tee-shirts et casquettes aux couleurs associées au duo-candidat. Leur présence s’est prolongée jusqu’à la place de l’Amazone, avec des regroupements organisés avant et après la présentation du projet politique.

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Une présentation politique suivie d’un rassemblement massif

L’intervention de Romuald Wadagni a porté sur plusieurs axes de gouvernance, notamment la réduction de la pauvreté, la transformation économique des régions et le renforcement des dispositifs de sécurité. À l’issue de la présentation, les groupes de soutien ont progressivement convergé vers les abords de la salle rouge pour saluer le candidat.

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Des files organisées de sympathisants ont attendu la sortie du candidat pour lui exprimer leur adhésion. Les séquences d’accueil ont donné lieu à des échanges brefs entre les membres des mouvements et les représentants politiques présents. Cette mobilisation, visible à grande échelle, a été maintenue de manière continue jusqu’à la dispersion progressive des participants en fin de journée.

Une interaction directe avec les sympathisants

À sa sortie de la salle, Romuald Wadagni a été entouré par une foule compacte de partisans. Il s’est engagé dans un bain de foule qui l’a conduit au contact direct des personnes présentes aux abords du Palais des Congrès. Les échanges ont pris la forme de salutations, de poignées de main et de prises de photos improvisées.

Cette interaction s’est déroulée dans un contexte de forte affluence, les mouvements ayant attendu ce moment pour approcher le candidat. Dans les rangs de ses soutiens, la séquence a été perçue comme une occasion de proximité entre le candidat et sa base militante. Un participant a résumé l’ambiance en déclarant : « Nous sommes venus montrer notre engagement et notre soutien au projet. »

Notons que, les actions de terrain se poursuivent depuis plusieurs semaines avec des opérations de sensibilisation dans plusieurs localités. Ces activités visent à renforcer la présence des mouvements dans les communes et à organiser la mobilisation en vue de l’échéance électorale annoncée pour avril 2026.