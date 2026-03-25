Présidentielle 2026 au Bénin : la CEDEAO évalue les préparatifs du scrutin à la CENA

Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Sacca Lafia, a reçu en audience, mercredi 25 mars 2026, une délégation d’observateurs de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La rencontre, tenue au siège de l’institution en charge des élections, s’inscrit dans le cadre du suivi de la présidentielle prévue le 12 avril 2026 au Bénin.

La délégation, conduite par Dr Sérigne Ka, a échangé avec les responsables électoraux en présence des membres du Conseil électoral et du directeur général des Élections, Boucary Abou Adam Soulé.

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La CENA détaille le dispositif électoral

Au cours de l’audience, le président de la CENA a présenté l’état d’avancement des préparatifs du scrutin. Les discussions ont porté sur les principales composantes du processus électoral, notamment la formation des agents, la mise en place du dispositif logistique et la distribution du matériel électoral.

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Sacca Lafia a également évoqué les mécanismes retenus pour encadrer les opérations de vote et garantir leur régularité. L’objectif affiché par l’institution est d’assurer une organisation du scrutin conforme aux exigences de transparence et de crédibilité. La rencontre a permis aux observateurs de recueillir des informations techniques sur les différentes étapes déjà franchies, à moins de trois semaines de l’échéance électorale.

Une mission d’observation en phase de consultation

À l’issue des échanges, le chef de la délégation de la CEDEAO a salué la disponibilité des responsables de la CENA. Dr Sérigne Ka a indiqué que la mission déployée au Bénin vise à suivre l’ensemble du processus électoral, depuis les préparatifs jusqu’à la proclamation des résultats.

« Nous sommes au Bénin pour observer l’élection présidentielle. Il est donc important pour nous de rencontrer les autorités de la CENA afin de nous enquérir de l’état des préparatifs du scrutin », a-t-il déclaré.

Il a précisé que cette rencontre constitue une première étape dans la démarche de la mission, qui prévoit de poursuivre les consultations avec les autres acteurs impliqués dans l’organisation du scrutin, notamment les partis politiques, les organisations de la société civile et les institutions concernées.

Un dispositif encadré par les normes régionales

La mission d’observation de la CEDEAO s’inscrit dans le cadre du protocole additionnel de l’organisation sur la démocratie et la bonne gouvernance, adopté en 2001. Ce texte prévoit l’envoi d’observateurs lors des élections dans les États membres afin d’évaluer la conformité des processus aux standards régionaux.

Au Bénin, la CENA est chargée de l’organisation matérielle des élections, en lien avec la Direction générale des élections, qui assure la mise en œuvre technique des opérations. Le calendrier électoral fixe la tenue du scrutin présidentiel au 12 avril 2026. Les observations formulées par la mission de la CEDEAO à l’issue du processus devraient contribuer à l’évaluation globale du scrutin et à la consolidation de la confiance dans les institutions électorales.