Présidentielle 2026 au Bénin : le matériel électoral en phase finale de préparation

Les préparatifs logistiques de l’élection présidentielle du 12 avril 2026 ont atteint un niveau d’exécution avancé au Bénin. Ce lundi 30 mars, le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Sacca Lafia, et le directeur général des élections ont inspecté le centre de colisage du matériel électoral, où ils ont constaté l’état d’avancement des opérations.

Selon les responsables de l’institution en charge des élections, le processus de conditionnement du matériel est réalisé à hauteur de 95 %. Cette phase consiste à constituer et organiser plus de 17 400 kits électoraux destinés aux postes de vote répartis sur l’ensemble du territoire national ainsi que dans les missions diplomatiques à l’étranger.

Colisage des kits électoraux presque achevé

La CENA identifie le colisage comme l’étape la plus sensible du dispositif logistique. Chaque kit regroupe l’ensemble des documents et équipements nécessaires au déroulement du vote, incluant les listes d’émargement, les registres et les supports d’affichage. « Nous sommes sur la dernière ligne droite. Le colisage constitue l’activité la plus délicate de tout le processus électoral », a déclaré Sacca Lafia à l’issue de la visite.

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Les opérations se déroulent dans les installations de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP), où les équipes techniques finalisent la mise en pli des documents par poste de vote et par département. Cette organisation vise à limiter les erreurs de distribution et à assurer une traçabilité précise du matériel.

Les responsables électoraux indiquent que des mesures d’anticipation ont été prises pour faire face aux contraintes logistiques, notamment liées aux conditions climatiques, susceptibles d’affecter le transport et la conservation du matériel.

Déploiement progressif au niveau national et à l’étranger

Le calendrier de déploiement du matériel électoral est déjà établi. Les premières expéditions vers les représentations diplomatiques sont prévues à partir du 6 avril. Cette étape concerne les bureaux de vote ouverts à la diaspora béninoise, conformément aux dispositions encadrant la participation des citoyens résidant à l’étranger.

Sur le territoire national, la distribution du matériel vers les différents centres de vote doit débuter le 9 avril. Cette opération implique une coordination logistique à l’échelle des départements, avec l’appui des autorités administratives locales et des forces de sécurité.

En parallèle, la formation des agents électoraux se poursuit. Elle porte notamment sur la gestion des opérations de vote, la manipulation du matériel et le respect des procédures établies par le code électoral. Ce dispositif vise à réduire les incidents le jour du scrutin et à garantir l’uniformité des pratiques dans les bureaux de vote.

Les autorités électorales affirment leur capacité à assurer la tenue du vote sur toute l’étendue du territoire, indépendamment des contraintes éventuelles. La dernière étape attendue reste le déploiement complet du matériel dans les bureaux de vote, conformément au calendrier fixé entre le 6 et le 9 avril, avant l’ouverture officielle du scrutin le 12 avril 2026.