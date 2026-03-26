Présidentielle 2026 : Éric Houndété rallie Wadagni et assume « courageusement » son choix

L’ancien député du parti Les Démocrates, Éric Houndété, a officiellement apporté son soutien à Romuald Wadagni, candidat à l’élection présidentielle du 12 avril 2026, lors d’une cérémonie organisée à Cotonou ce jeudi 26 mars. Il s’est exprimé au nom du Pacte Républicain, un regroupement de personnalités politiques.

L’He Houndété a pris soin de préciser qu’il agissait à titre personnel et non comme représentant du parti dont il dit assurer l’intérim à la suite de la démission de l’ancien Président Boni Yayi de la tête du parti. « J’ai courageusement accepté de venir participer à cette cérémonie », a-t-il déclaré devant les participants, assumant son choix selon Fraternite. Le Conseil national du parti, réuni le 22 mars, avait pourtant tranché en faveur d’une neutralité : aucune consigne de vote en faveur d’un des duos en lice pour la présidentielle.

Une opposition fragilisée par les défections

La démarche de Houndété n’est pas isolée. Ces dernières semaines, plusieurs cadres du principal parti d’opposition ont pris leurs distances avec la direction pour rallier la candidature de Romuald Wadagni. Avant les législatives et les communales, plusieurs députés d’opposition avaient abandonné le navire pour rejoindre la majorité. Début mars, Chabi Yayi, fils de l’ancien président Boni Yayi, avait quitté Les Démocrates tout comme son père avant d’annoncer son soutien à Romuald Wadagni le 24 mars. Guy Dossou Mitokpè, ancien secrétaire national à la communication du parti, lui a emboîté le pas en démissionnant le 22 mars, puis en officialisant son ralliement à Wadagni le 25 mars à Cotonou.

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Un appel à un « Bénin pluriel »

Au-delà du ralliement politique, Houndété a structuré son intervention autour d’un plaidoyer pour l’ouverture du débat public. Il a invoqué des références bibliques pour justifier sa démarche, avant d’appeler à la construction d’un pays où les divergences d’opinions ont leur place. La critique, selon lui, constitue « un mirador de l’action publique », et il a invité le duo Romuald Wadagni-Mariam Chabi Talata à intégrer cette vision dans leur gouvernance future. La campagne électorale officielle pour la présidentielle du 12 avril 2026 doit s’ouvrir dans quelques heures, conformément au calendrier établi par la Commission électorale nationale autonome (CENA).