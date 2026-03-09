Qui sont les cinq géants miniers qui contrôlent l'Afrique en 2025

Selon le classement Forbes Afrique des sociétés minières les plus influentes, Valterra Platinum (ex-Anglo American Platinum) occupe le sommet avec 6,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires générés par 127 tonnes de métaux du groupe du platine (PGM) en 2024. Ces métaux alimentent les pots catalytiques automobiles, la production d’hydrogène vert et l’électronique de pointe. Le groupe bénéficie d’une position géographique quasi-monopolistique : 95 % des réserves mondiales de platine se concentrent en Afrique du Sud.

Barrick Gold, groupe canadien, suit au classement avec 121,6 tonnes d’or produites en 2024, dont 45 tonnes issues d’Afrique et du Moyen-Orient (37 % du total) selon Forbes. Le groupe s’appuie sur trois pôles stratégiques : les mines tanzaniennes de North Mara et Bulyanhulu, le complexe Loulo-Gounkoto au Mali, et Kibali en République démocratique du Congo. Ces deux derniers figurent parmi les plus grands gisements mondiaux.

À lire aussi F1 : Hamilton appelle l'Afrique à reprendre le continent aux anciennes puissances coloniales

L’Afrique de l’Ouest consolide son portefeuille aurifère

Endeavour Mining, troisième du classement, a construit un portefeuille « tier-1 » structuré autour de Sabodala-Massawa au Sénégal et de trois sites en Côte d’Ivoire (Ity, Lafigué, Assafou). Au Burkina Faso, les mines de Houndé et Mana complètent l’ensemble. Le groupe a produit 34 tonnes d’or en 2024, soutenu par des technologies de raffinage comme le procédé BIOX à Sabodala-Massawa.

Publicité

Rio Tinto, quatrième acteur du classement, structure sa présence africaine autour du minerai de fer et des sables minéralisés. Mais c’est en Guinée, autour du mégaprojet Simandou, que se joue désormais l’essentiel de sa projection continentale. Associé à Chalco Iron Ore Holdings et l’État guinéen au sein du consortium SimFer, Rio Tinto a vu débuter l’exploitation du gisement en novembre 2025, après trente ans de négociations. Le corridor mine–rail–port de 650 km, développé par Winning Consortium Simandou et China Baowu Steel Group, intègre les trois maillons de la chaîne de valeur.

Glencore complète le top 5 sur les métaux d’avenir

Glencore, groupe suisse coté en Bourse, ferme le classement en cinquième position. Le groupe détient des opérations stratégiques en Afrique, notamment Mutanda en République démocratique du Congo (cobalt et cuivre) et des participations majeures dans la joint-venture KCC. Ces actifs positionnent Glencore comme acteur clé dans l’approvisionnement en métaux de la transition énergétique.

Depuis le XIXe siècle à nos jours, le secteur a financé l’industrialisation et le développement économique, mais a aussi concentré les richesses aux mains de quelques acteurs étrangers puis internationaux. Aujourd’hui, la demande croissante en lithium, cobalt et nickel pour les batteries (automobile électrique, stockage d’énergie) redessine la géopolitique minière. Les cinq leaders du classement contrôlent l’essentiel de la production aurifère africaine et la quasi-totalité du platine mondial, positionnant le continent comme maillon incontournable de la transition énergétique mondiale.