RDC : ce que risque David Balanganayi, le médecin accusé de maltraitance

Le Dr David Balanganayi, médecin exerçant au Centre neuropsychopathologique de Kinkole (CNPP) à Kinshasa, a été arrêté le 26 mars 2026 par la police judiciaire après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo le montrant frapper une patiente de 21 ans, nue, quelques instants après son accouchement. Trois jours plus tard, il fait l’objet de deux procédures distinctes : l’une judiciaire, l’autre disciplinaire.

Renvoyé devant le tribunal pour coups et blessures aggravés et torture

Depuis le 27 mars, selon Radio Okapi, le Dr Balanganayi est poursuivi devant le Tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole pour coups et blessures aggravés, torture et atteinte à la vie privée. Ce dernier chef d’accusation vise également la captation et la diffusion non consentie des images de la patiente, filmée entièrement nue. Dans sa défense, le médecin a indiqué avoir utilisé la contrainte physique pour forcer la patiente à coopérer lors d’une suture post-partum, évoquant une méthode destinée à « faire peur » afin d’éviter une hémorragie. Cette justification n’a pas été retenue comme argument recevable par les magistrats saisis du dossier.

Une suspension conservatoire prononcée, la radiation refusée

Sur le plan disciplinaire, l’Ordre des médecins de la RDC a prononcé une suspension conservatoire, s’opposant à la demande de radiation définitive formulée par le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba. Ce dernier avait instruit l’Ordre d’engager cette procédure en raison, selon ses propres termes, de la « flagrance des faits et des nombreuses fautes déontologiques constatées ». Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a confirmé lors du Conseil des ministres du 27 mars à Bandundu qu’une demande formelle de radiation avait été établie, qualifiant les actes de « faute médicale, déontologique et morale ». L’ensemble de l’équipe médicale présente lors des faits a également été suspendue.

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La procédure judiciaire devant le Tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole se poursuit. Aucune date d’audience n’a été communiquée à ce stade.