Real Madrid : la référence de Mbappé à Cristiano Ronaldo fait réagir en Espagne

Interrogé samedi 29 mars 2026 depuis le camp d’entraînement de l’équipe de France aux États-Unis, l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé a évoqué les critiques qui lui sont adressées en Espagne en invoquant les noms de Cristiano Ronaldo et d’Alfredo Di Stéfano. La déclaration, accordée à l’émission Téléfoot avant le match amical France-Colombie, a immédiatement déclenché des réactions dans la presse espagnole.

Mbappé face aux critiques : la référence Ronaldo

Sous pression depuis plusieurs semaines en raison d’une blessure au genou et de spéculations sur sa préparation pour la Coupe du monde 2026, Mbappé a choisi de relativiser son cas en le plaçant dans une perspective historique. « Il faut savoir gérer les critiques, car à Madrid tout le monde a été critiqué. Ronaldo, Di Stéfano… donc je ne vois pas pourquoi je ferais exception. Il faut simplement rester calme, se concentrer sur ce que l’on a à faire », a-t-il déclaré à Téléfoot.

La référence à Ronaldo n’est pas anodine. Le Portugais reste le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid avec 450 buts en 438 matchs entre 2009 et 2018, quatre Ligues des champions et quatre Ballons d’Or au palmarès. Seul Lionel Messi rivalise avec lui dans ce registre : six Ballons d’Or, trois C1 avec le FC Barcelone et un titre de champion du monde 2022 avec l’Argentine. Le débat Messi-Ronaldo, qui a structuré le football mondial pendant près de quinze ans, reste une référence permanente dans toute discussion sur les grands du Bernabéu — et c’est précisément ce cadre que Mbappé convoque pour signifier que les critiques sont une constante de l’exigence madrilène, non un signal d’alerte sur sa propre situation.

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La presse espagnole répond : Bale et Hazard, pas Ronaldo

La comparaison a provoqué une réaction immédiate en Espagne. Anton Meana, journaliste chargé du Real Madrid sur la Cadena SER, a répondu : « Pour l’instant, il est plutôt du côté de Bale et Hazard que de Cristiano et Di Stéfano. C’est ce genre de sifflets qu’il reçoit. » La référence à Gareth Bale et Eden Hazard — deux recrues galactiques jamais adoptées par le Bernabéu — est perçue comme une mise en garde directe contre un parallèle jugé prématuré.

Le contraste avec les chiffres de Mbappé est pourtant réel. Avec 38 buts et 6 passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-26, il domine les classements de buteurs de Liga et de Ligue des champions. En C1, ses 13 réalisations en phase de ligue ont effacé le record de buts sur une phase unique détenu par Ronaldo, selon les données compilées par l’UEFA. Ce décalage entre une efficacité statistique hors norme et un climat de défiance persistant donne tout son poids à sa prise de parole.

Bayern Munich et Mondial 2026 en ligne de mire

Le calendrier des prochaines semaines concentre les enjeux. Le Real Madrid affronte le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions, avec le match aller prévu début avril. Mbappé a qualifié les Bavarois de « meilleure équipe d’Europe en ce moment » tout en affirmant sa confiance dans la capacité de Madrid à les éliminer. L’équipe de France dispute ses derniers matchs de préparation avant le Mondial 2026, prévu à partir de juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La Coupe du monde s’ouvre le 11 juin 2026.