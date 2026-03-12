Real Madrid : Vinicius rejoint Cristiano Ronaldo au sommet des meilleurs passeurs en LDC

Vinicius Jr a égalé ce 11 mars 2026 un record majeur en Ligue des champions : avec 31 passes décisives, il rejoint l’ancien numéro 7 du club, Cristiano Ronaldo, au sommet du classement des meilleurs passeurs dans la compétition pour les Merengues.

Vinicius égalise Ronaldo en Europe

Mercredi, lors de la victoire prestigieuse du Real Madrid contre Manchester City en Ligue des champions, Vinicius a délivré sa 31ᵉ passe décisive en C1 pour le club, rejoignant Cristiano Ronaldo, qui détenait déjà ce record, et devenant ainsi co‑recordman du nombre de passes décisives de l’histoire du Real Madrid en Ligue des champions, selon le célèbre journaliste sportif Fabrizio Romano.

À lire aussi Critiqué pour sa carrière, Ngannou affirme que l'héritage sportif ne nourrit pas sa famille

Le Brésilien avait déjà marqué cette saison et fourni plusieurs passes décisives ; avant ce match, il comptait notamment 3 buts et 5 passes décisives dans la campagne européenne en cours.

Publicité

Ronaldo : une période dorée en C1

Cristiano Ronaldo avait porté les couleurs du Real Madrid de 2009 à 2018, période durant laquelle il a dominé la Ligue des champions : il est le meilleur buteur de l’histoire de la compétition et a aussi établi le record de passes décisives pour le Real dans cette épreuve (31) avant son départ.

Avec les Merengues, Ronaldo avait remporté quatre Ligues des champions et inscrit 105 buts dans la compétition, contribuant à l’une des époques les plus prolifiques du club en Europe.

Une nouvelle ère au Bernabéu

Vinicius Junior est arrivé au Real Madrid en 2018 en provenance de Flamengo. Depuis, le Brésilien s’est imposé comme l’une des figures centrales du projet madrilène. Ailier gauche de référence, il cumule les performances décisives en Liga et en Ligue des Champions.

L’objectif du Real Madrid cette saison reste une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Après le match aller remporté 3-0 contre Manchester City grâce notamment au triplé de Fede Valverde, Vinicius pourrait encore améliorer ses chiffres si le club confirme sa domination lors du match retour au stade Etihad, en capitalisant sur son rôle de passeur décisif dans la compétition.