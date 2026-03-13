Rencontre Messi – Yamal : un désaccord sur le lieu du match menace la Finalissima 2026

La Finalissima 2026 entre l’Argentine, championne de la Copa América 2024, et l’Espagne, championne de l’Euro 2024, prévue le 27 mars 2026, est en risque d’être compromise en raison d’un désaccord sur le choix du lieu. La rencontre devait initialement se jouer au Lusail Stadium au Qatar, mais le conflit au Moyen‑Orient a poussé à chercher un autre stade.

Bernabéu proposé, Argentine réticente

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a proposé le Santiago Bernabéu à Madrid comme nouveau lieu de la rencontre. Plusieurs autres villes comme Londres, Rome ou Lisbonne seraient aussi sur la table. Cependant, l’Asociación del Fútbol Argentino (AFA) n’apprécie pas cette option. Elle se sentirait visiteur dans un stade de l’adversaire et préfère un lieu neutre ou même proposer le Monumental de Buenos Aires.

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Cette position reflète une exigence d’égalité : l’Argentine, championne du monde 2022 et Copa América 2024, demande un stade neutre où aucune équipe ne bénéficie d’un avantage psychologique.

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Absence de consensus, report envisageable

Les dirigeants de l’AFA, de l’UEFA et de la CONMEBOL se rencontrent régulièrement pour trouver une solution, sans consensus à ce stade. Certaines sources indiquent que le report du match pourrait être l’option la plus viable si aucune ville neutre n’est disponible.

L’Argentine a proposé selon Cadena Ser, le Monumental de Buenos Aires, transformant potentiellement la Finalissima en match à domicile. Le Monumental, capable d’accueillir 86 000 spectateurs, représente pour la CONMEBOL une solution logistique mais non neutre.

La Finalissima n’est toujours pas officiellement annulée et le lieu n’est pas encore confirmé. La décision finale sur la salle et la tenue effective du match du 27 mars devrait être communiquée par les fédérations impliquées dans les prochains jours, selon des responsables de la RFEF et de l’AFA.

Duel générationnel entre Messi et Yamal

La Finalissima 2026 pourrait offrir un choc inédit entre Lionel Messi, 38 ans et légende argentine, et Lamine Yamal, 18 ans et jeune star espagnole. Ce match serait leur première confrontation directe lors d’un grand rendez-vous international. L’issue de ce duel est très attendue par les fans, même si le lieu du match reste encore à confirmer.