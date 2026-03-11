Retour de Messi au Barça : Tebas contredit Xavi après ses révélations

Le président de la Liga, Javier Tebas, a démenti publiquement les déclarations de Xavi sur un retour de Lionel Messi au FC Barcelone en 2023, lors de l’émission Estudio Estadio sur RTVE le 10 mars 2026.

La Liga nie toute autorisation pour l’opération

Javier Tebas assure que la ligue espagnole n’a jamais validé un projet de retour de Lionel Messi au FC Barcelone en 2023. Interrogé dans l’émission Estudio Estadio, le dirigeant contredit directement la version donnée récemment par Xavi. Selon les propos relayés par SportsTak, Tebas affirme : « La Liga n’a rien autorisé concernant le retour de Leo Messi à Barcelone en 2023. »

Le patron du championnat espagnol insiste également sur un point central : le Barça n’aurait jamais obtenu d’approbation financière ou administrative pour une telle opération. Cette déclaration contredit la version selon laquelle la ligue aurait déjà donné son feu vert au projet.

Les révélations de Xavi sur un retour presque finalisé

La polémique démarre après une interview de Xavi accordée au quotidien La Vanguardia. L’ancien entraîneur du Barça y affirme que Lionel Messi aurait envisagé un retour après la Coupe du monde 2022.

Selon lui, des discussions auraient eu lieu pendant plusieurs mois avec l’entourage du joueur. Les aspects sportifs auraient été presque finalisés au printemps 2023, dans l’idée d’une dernière saison à Barcelone.

Xavi explique également que Messi lui aurait exprimé son envie de revenir au club. Le projet aurait finalement échoué pour des raisons internes au Barça, notamment des tensions supposées avec la direction dirigée par Joan Laporta. Ces déclarations ont relancé le débat autour d’un transfert qui n’a jamais abouti.

Un dossier relancé dans un climat de tensions au Barça

Les propos de Tebas fragilisent directement la version de Xavi, car ils suggèrent que la Liga n’a jamais été officiellement sollicitée pour autoriser l’opération. Selon la télévision publique espagnole RTVE, le président de la ligue affirme même qu’aucun contact formel n’aurait été établi par le club à l’époque.

Le timing de ces révélations intervient à quelques semaines des élections présidentielles du Barça. Xavi soutient le candidat Victor Font, rival de Laporta. Mateu Alemany, ancien directeur sportif du Barça, aurait apporté son soutien à la version de Xavi en confirmant les faits relatés. Le démenti de Tebas marque une escalade dans une controverse qui pourrait influencer le débat interne du club sur la gouvernance et les décisions prises depuis 2023.

Pour l’instant, Lionel Messi poursuit sa carrière en Major League Soccer avec l’Inter Miami, tandis que les versions contradictoires sur ce retour manqué continuent d’alimenter le débat autour de l’un des transferts les plus commentés du football récent.