Thierry Henry : « Beaucoup de gens ne veulent pas voir Arsenal champion »

Vingt-deux ans après le dernier titre de Premier League des Gunners, la légende Thierry Henry a brisé un tabou sur le plateau de Monday Night Football (Sky Sports), le 16 mars 2026 : une large partie du public neutre ne souhaite pas voir Arsenal sacré champion d’Angleterre, malgré neuf points d’avance au classement et sept journées à jouer.

Un rejet que Carragher tente d’expliquer

L’ancien défenseur Jamie Carragher, présent sur le même plateau, a avancé une explication sans détour : « Il y a quelque chose chez Arsenal, dans leur façon de faire — que ce soit le style de jeu, Arteta sur le bord du terrain, ou peut-être le fanbase — qui irrite les gens. » Henry a refusé de cautionner ce raisonnement. Pour lui, après plus de deux décennies sans titre, la manière importe peu.

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Sa position est sans équivoque : l’équipe qui attend depuis 1993-94 mérite la sympathie des supporters neutres, pas leur hostilité. Le contexte sportif donne pourtant raison à ses contradicteurs sur un point : sur les 58 buts marqués par Arsenal en Premier League cette saison, 21 proviennent de coups de pied arrêtés — un record absolu dans l’histoire du championnat anglais.

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La méthode Jover au cœur des critiques

Ce chiffre a un architecte : Nicolas Jover, entraîneur français spécialisé dans les situations de balle arrêtée, dont le contrat comprendrait une clause de prime financière versée à chaque but inscrit sur coup de pied arrêté, selon The Athletic. Le dispositif irrite jusqu’aux entraîneurs adverses. Le coach de Brighton, Fabian Hürzeler, a dénoncé devant les caméras de beIN Sports les temps de préparation anormalement longs sur chaque corner — parfois jusqu’à une minute —, réclamant une réglementation plus claire de la part des arbitres.

Arsenal a également égalé son propre record de 16 buts inscrits sur corner en une saison, un total partagé avec Oldham Athletic (1992-93) et West Bromwich Albion (2016-17) selon Opta. Les supporters des Gunners ont depuis adopté le surnom de Set Piece FC, et une fresque murale à l’effigie de Jover est apparue devant l’Emirates Stadium.

Sept matchs pour en finir avec vingt-deux ans d’attente

Arsenal aborde la dernière ligne droite avec 70 points, contre 61 pour Manchester City — lequel a concédé le nul contre West Ham lors de la même soirée du 16 mars. Le défenseur William Saliba, décisif face à Everton, a tempéré l’enthousiasme ambiant dans des propos rapportés par Sky Sports : « Ce n’est pas terminé avant la fin. Il nous reste sept matchs et si nous les gagnons tous, nous serons champions. » Un éventuel titre ferait de Mikel Arteta seulement le deuxième homme de l’histoire du football anglais à être sacré champion comme joueur puis comme entraîneur en Premier League, selon NBC Sports.