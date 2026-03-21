Trump donne 48 heures à l'Iran pour rouvrir Ormuz ou ses centrales seront frappées

Donald Trump a lancé samedi soir un ultimatum à Téhéran : rouvrir le détroit d’Ormuz dans les 48 heures, sous peine de voir les États-Unis frapper et détruire ses centrales électriques, à commencer par la plus grande. L’Iran a répondu en menaçant de cibler toutes les infrastructures énergétiques américaines dans la région.

Un ultimatum posté à 19h44, heure de New York

« Si l’Iran n’ouvre pas complètement, sans menace, le détroit d’Ormuz dans les 48 heures qui suivent ce moment précis, les États-Unis d’Amérique frapperont et détruiront ses différentes centrales électriques, en commençant par la plus grande », a écrit le président américain sur Truth Social, à 19h44 heure de l’Est, fixant l’échéance au lundi 23 mars en fin de soirée.

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Moins de 24 heures plus tôt, Trump avait évoqué une possible « désescalade », affirmant être « très proche d’atteindre ses objectifs ». Le ministre de la Défense israélien Israel Katz avait pourtant annoncé dès samedi que la campagne conjointe allait s’intensifier de façon significative.

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Trump n’a pas précisé quelle centrale il entendait cibler en premier. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi avait prévenu dès vendredi que l’Iran ferait preuve de « zéro retenue » si ses infrastructures étaient visées.

Ormuz paralysé depuis trois semaines, le baril à 108 dollars

Depuis le 1er mars, le trafic de matières premières à travers le détroit a chuté de 95 % par rapport aux moyennes d’avant-guerre, selon la société d’analyse Kpler, avec seulement 116 traversées enregistrées sur la période. Le baril de Brent s’établissait autour de 108 dollars samedi, soit une hausse de 48 % depuis le début du conflit. Les prix à la pompe aux États-Unis ont bondi de 93 cents par gallon.

Pour tenter d’amortir le choc, l’administration a annoncé vendredi la levée temporaire des sanctions sur le pétrole iranien déjà en mer. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a estimé que cette mesure permettrait d’injecter environ 140 millions de barils sur les marchés mondiaux, un volume que les analystes jugent insuffisant pour compenser durablement la perturbation d’Ormuz.

Téhéran riposte : énergie, informatique, dessalement

Dès dimanche matin, le porte-parole du commandement opérationnel iranien Khatam al-Anbiya a répondu à l’ultimatum en termes explicites : si les infrastructures énergétiques de l’Iran sont attaquées, « toutes les infrastructures énergétiques, informatiques et de dessalement appartenant aux États-Unis et au régime israélien dans la région seront prises pour cibles ».

Le même commandement, qui coordonne les opérations entre l’armée régulière et les Gardiens de la révolution, a ajouté que le conflit se poursuivrait jusqu’à l’élimination des menaces contre l’Iran : « Frappez nos infrastructures, et nous frapperons des infrastructures encore plus importantes et plus nombreuses des vôtres. »

Diego Garcia, Dimona, frappes sur Téhéran

L’armée iranienne a tiré des missiles balistiques en direction de la base militaire conjointe américano-britannique de Diego Garcia, dans l’océan Indien — sans succès selon Londres, qui a confirmé une tentative de ciblage infructueuse.

Deux frappes iraniennes directes ont touché le sud d’Israël, blessant au moins 90 personnes après que les systèmes de défense antimissile n’ont pas réussi à les intercepter. Les frappes visaient le centre de recherche nucléaire de Dimona ; l’AIEA a indiqué n’avoir détecté aucune anomalie radiologique. L’Iran a présenté cette attaque comme une réponse à une frappe américano-israélienne sur le site d’enrichissement de Natanz.

En réponse, l’armée israélienne a lancé une vague de frappes sur Téhéran en début de matinée dimanche. Un projectile non identifié a également frappé un navire à 15 milles nautiques au nord de Sharjah, aux Émirats arabes unis, selon l’organisation britannique UKMTO.

Le CENTCOM revendique 8 000 cibles frappées

Trump a affirmé que l’armée américaine avait « rayé l’Iran de la carte » et était « en avance de plusieurs semaines sur le calendrier prévu ». Le CENTCOM a déclaré avoir frappé 8 000 cibles iraniennes depuis le début du conflit, dont 130 navires, et avoir « significativement dégradé » les capacités navales et aériennes de l’Iran.

Vingt-deux pays, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, le Japon, les Émirats arabes unis et Bahreïn, ont condamné dans un communiqué commun les attaques iraniennes contre des navires commerciaux dans le Golfe et se sont déclarés prêts à contribuer à des efforts pour garantir la liberté de navigation dans le détroit.