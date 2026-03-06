UEFA : 15 000€ d'amende pour le Real Madrid après un salut nazi d'un supporter

L’Union des associations européennes de football (UEFA) a infligé une amende de 15 000 € au club espagnol du Real Madrid ce vendredi, après qu’un supporter a été filmé en train d’effectuer un salut nazi dans les tribunes du stade Santiago‑Bernabéu, lors du match retour des barrages de la Ligue des champions face au Benfica le 25 février 2026.

L’instance européenne a précisé que la décision de sanctionner le Real Madrid a été prise par sa Commission de Contrôle, d’Éthique et de Discipline (CEDB) au motif du « comportement raciste et/ou discriminatoire de ses supporters ».

Un geste condamné et sanctionné

La CEDB a annoncé dans un communiqué la sanction financière de 15 000 € à l’encontre du Real Madrid. En complément, l’UEFA a décidé la fermeture partielle – 500 sièges dans la tribune sud inférieure –, mais avec un sursis d’un an : cette mesure ne sera appliquée que si un incident similaire se reproduit dans ce délai lors d’une compétition européenne organisée par l’UEFA.

Le geste en question a été capté par une caméra de télévision juste avant le coup d’envoi, et le club a immédiatement identifié et expulsé le supporter des tribunes, selon le Real Madrid. Le club avait déclaré qu’il avait ouvert une procédure disciplinaire interne pour envisager l’exclusion permanente du membre concerné.

Dans un communiqué diffusé après la rencontre, le Real Madrid avait fermement condamné « ce type de gestes et d’expressions qui incitent à la violence et à la haine dans le sport et dans la société », tout en soulignant avoir coopéré avec les autorités compétentes pour prendre des mesures contre l’individu.

Précédents et politique de tolérance zéro de l’UEFA

Dans le football européen, le salut nazi est formellement interdit par les règlements et par la législation de nombreux pays, en raison de son association explicite avec une idéologie raciste et discriminatoire. Des gestes de ce type sont régulièrement sanctionnés par les fédérations, qu’il s’agisse de suspensions, d’amendes ou d’interdictions de stade pour les supporters concernés.

Cette sanction de l’UEFA intervient alors que le match de Madrid avait déjà été marqué par des controverses liées au racisme. La première manche de la confrontation face au Benfica avait été entachée d’accusations d’insultes racistes visant le joueur du Real Vinícius Júnior, ce qui avait donné lieu à une enquête disciplinaire de l’UEFA.

Conséquences sportives et prochaines échéances

Sur le plan sportif, le Real Madrid s’était imposé 2‑1 contre Benfica au Santiago‑Bernabéu et avait validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, où il doit affronter Manchester City. La prochaine rencontre à domicile dans une compétition UEFA constituera la première échéance potentielle à risque pour l’application de la sanction de fermeture de tribunes si un incident similaire est observé dans l’année suivante à compter de la décision.

La décision de l’UEFA s’ajoute à une série de mesures disciplinaires récentes prises contre des clubs européens pour comportements racistes ou discriminatoires de la part de leurs supporters, confirmant la ligne de plus en plus stricte des instances sportives sur ces sujets.