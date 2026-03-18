Une française tuée au Brésil, son compagnon soupçonné a ensuite été tué

Le dimanche 8 mars, une ressortissante française de 73 ans a été retrouvée morte dans la ville de João Pessoa, au Brésil. D’après les autorités, la victime se trouvait dans son appartement au moment des faits. Les soupçons se sont très rapidement orientés vers son compagnon, un brésilien âgé de 59 ans.

L’enquête a rapidement permis de démontrer que celui-ci avait quitté les lieux, deux jours après le jour supposé du drame, une valise à la main. Une séquence captée par des caméras de surveillance qui a a rapidement attiré l’attention des autorités. Que se cachait-il dans celle-ci ?

Une française tuée au Brésil, son compagnon est soupçonné par les forces de l’ordre

Les forces de l’ordre ont ensuite découvert que l’individu aurait sollicité une personne sans domicile fixe pour brûler la valise en pleine rue. Il a alors été évoqué l’idée que celui-ci aurait simplement tenté de faire disparaître les preuves d’un acte qu’il aurait lui-même commis quelques heures plus tôt.

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L’homme a été très vite soupçonné d’une possible tentative de dissimulation du corps. Le corps de la victime a fini par être retrouvé. L’autopsie réalisée à révélé que la victime a été abattue violemment, probablement à l’arme blanche. Les circonstances exactes restent en cours d’analyse par les autorités locales.

Le principal suspect décède quelques jours plus tard, dans des circonstances troublantes

Le suspect numéro un devait alors être arrêté mais, retournement de situation, celui-ci a été retrouvé mort, le jeudi 12 mars. Son corps présentait des traces de violence, notamment une blessure grave à la gorge. L’hypothèse d’un règlement de comptes est notamment évoquée par la police, après une enquête de quartier ayant permis de recueillir de l’information. Il est possible que le suspect ait été pris pour cible après avoir attiré l’attention des forces de police dans cette zone de la ville.