USA : un ex-officier affirme que des OVNI ont neutralisé des missiles nucléaires en 1967 (vidéo)

Un ancien officier de l’US Air Force affirme que des objets volants non identifiés auraient désactivé plusieurs missiles nucléaires américains en mars 1967 à la base de Malmstrom, dans l’État du Montana.

Un témoignage évoqué lors d’un podcast

Selon Robert Salas, ancien officier de lancement de missiles de l’US Air Force, plusieurs missiles nucléaires Minuteman seraient soudainement devenus inopérants le 24 mars 1967 à la base de Malmstrom Air Force Base. L’officier affirme qu’il se trouvait alors dans un centre de contrôle souterrain chargé de superviser les systèmes de lancement.

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Son récit a été évoqué lors d’un entretien accordé au Danny Jones Podcast, comme le rapporte le New York Post. Il affirme que des gardes chargés de la sécurité de la base auraient signalé la présence d’un objet lumineux au-dessus de l’installation peu avant la panne des systèmes.

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Une panne qui aurait concerné plusieurs missiles

D’après Robert Salas, dix missiles auraient cessé de fonctionner lors de cet incident. Les systèmes seraient passés d’un statut opérationnel à un état inactif en quelques instants, toujours selon son témoignage.

Il affirme qu’un autre épisode similaire serait survenu quelques jours plus tôt dans une installation voisine, ce qui porterait le total à environ vingt missiles devenus inopérants en l’espace d’environ huit jours.

L’incident de mars 1967 est reconnu par des archives militaires comme une panne réelle du système Minuteman. L’origine de cette défaillance n’a pas été attribuée officiellement à la présence d’un objet volant non identifié.

Les incidents OVNI étudiés depuis plusieurs décennies

Les phénomènes aériens non identifiés font l’objet d’analyses aux États-Unis depuis la guerre froide. L’US Air Force avait notamment conduit Project Blue Book, programme actif entre 1952 et 1969 chargé d’étudier les signalements d’objets aériens inhabituels.

Selon les informations compilées par Wikipedia, l’épisode de Malmstrom reste l’un des incidents les plus souvent cités dans les témoignages associant installations nucléaires et phénomènes aériens non identifiés.

Aujourd’hui, le Pentagone examine toujours certains signalements via l’All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), chargé d’analyser les observations signalées par des militaires et des pilotes.

Les autorités américaines indiquent que la majorité des phénomènes étudiés correspondraient à des drones, des phénomènes atmosphériques ou des systèmes aériens expérimentaux, selon plusieurs rapports publics du département de la Défense.