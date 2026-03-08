Zidane : ce que Bale révèle sur ses vraies méthodes d'entraînement

Gareth Bale est revenu sur la réputation tactique de Zinedine Zidane lors de son passage au Real Madrid. L’ailier gallois évoque un certain minimalisme stratégique du coach, sauf face aux mastodontes européens.

Une approche tactique simplifiée

Lors de son dernier épisode de Stick to Football, Bale a enfoncé le mythe du Zidane tacticien. « Honnêtement, il n’a pas fait grand-chose », explique l’ancienne star du Real. Les entraînements quotidiens se limitaient à des matchs de possession, des exercices de tir basiques, puis le départ. Aucune préparation complexe, aucun système élaboré au tableau.

L’unique exception concerne les rendez-vous décisifs contre Barcelone ou le Bayern Munich d’après Gareth Bale. Zidane consacrait alors à 15 minutes de travail défensif ciblé avant le coup d’envoi. Pas de révolution stratégique, juste un ajustement minimal.

Le respect bâti sur le prestige de joueur

Selon Bale, Zidane s’imposait grâce à son prestige de joueur. Son aura de Ballon d’Or parlait pour lui. Le coach participait aux entraînements, rivalisant même avec les joueurs en forme. « Il est toujours en très bonne forme », confirme Bale. Cette proximité physique générait l’adhésion, non une doctrine tactique structurée.

Au-delà du mythe, trois Ligues des champions au compteur

Entre 2016 et 2021, Zidane a remporté quatre titres majeurs avec Madrid : trois Champions League consécutives (2016, 2017, 2018) et une Liga (2020). Ses rivaux à la même époque — Guardiola, Ancelotti, Simeone — s’appuyaient sur des préparations tactiques nettement plus élaborées.

Cette performance exceptionnelle malgré l’absence de sophistication tactique pourrait suggérer que la victoire au Real s’est construite sur le talent brut de l’effectif et la confiance plutôt que sur l’ingénierie de jeu.

Zidane est actuellement sans banc depuis mai 2021, mais devrait selon la presse être nommé sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Reste à savoir si les méthodes qui ont fonctionné à Madrid fonctionneront au niveau international, où l’exigence tactique est généralement accrue.