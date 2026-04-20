Lamine Yamal sacré Jeune Sportif Mondial de l'Année aux Laureus Awards 2026

Lamine Yamal a reçu lundi 20 avril le Laureus World Breakthrough of the Year Award lors de la cérémonie des Oscars du sport au Palais de Cibeles à Madrid. Le footballeur espagnol, âgé de 18 ans, est récompensé pour ses performances exceptionnelles lors de la saison 2024-2025 avec le FC Barcelone et la sélection espagnole.

Une saison sans précédent à 17 ans

La distinction des Laureus World Sports Awards reconnait l’impact remarquable du joueur durant l’exercice écoulé. Yamal s’est imposé comme un élément décisif du projet sportif du FC Barcelone, participant activement aux trois titres remportés par le club catalan : la Liga espagnole, la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne. En janvier 2025, il a notamment livré une prestation décisive lors du succès 5-2 face au Real Madrid en Supercoupe, contribuant au premier trophée de cette compétition de sa carrière.

Parallèlement aux succès collectifs, le prodige du centre de formation barcelonais a établi plusieurs records individuels. En février 2025, face à Alavés, il a battu le record historique de dribbles réussis en une rencontre de Liga, dépassant la marque établie par Lionel Messi dix-huit ans auparavant. Cette démonstration technique montre l’offensive et le style de jeu qui ont marqué son ascension à haut niveau.

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La reconnaissance mondiale d’une trajectoire précoce

Le prix des Laureus Awards consacre une montée en puissance continue du joueur depuis ses débuts professionnels en 2023 à seulement 15 ans. Au-delà des trophées collectifs, ses performances individuelles l’ont placé au cœur du débat sur les talents émergents du football. Il s’est classé deuxième au Ballon d’Or 2025 et a remporté le Trophée Kopa pour la deuxième année consécutive, distinction réservée au meilleur jeune joueur de la planète.

Yamal devient le troisième footballeur à recevoir consécutivement le Laureus World Breakthrough of the Year Award, après Jude Bellingham en 2024. Cette succession de joueurs issus du football souligne l’dominance du sport dans les prix de la Fondation Laureus ces dernières années.

À l’international, l’ailier droit a également marqué l’histoire en devenant le plus jeune joueur à accumuler dix contributions en Ligue des Champions, un seuil qu’Erling Haaland n’avait franchi qu’à 19 ans.