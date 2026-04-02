Bénin : 22 milliards de FCFA levés sur le marché Umoa-Titres, les détails de l'opération

Le Trésor béninois a mobilisé 22 milliards de francs CFA lors d’une adjudication de bons du marché régional de l’Union monétaire ouest-africaine, jeudi 2 avril 2026. Cette opération dépasse l’objectif initial fixé à 20 milliards de FCFA, confirmant l’attractivité de la signature souveraine du Bénin auprès des investisseurs régionaux.

L’État du Bénin a proposé deux tranches de bons à court et moyen terme, d’une valeur nominale unitaire de 1 million FCFA chacun. Les titres à 91 jours arrivent à échéance le 2 juillet 2026, tandis que ceux à 182 jours arriveront à terme le 1er octobre 2026. La date de valeur commune est fixée au 3 avril 2026.

Une souscription largement dépassée

L’appel au marché a suscité un engouement notable auprès des participants régionaux. Pour les bons à 91 jours, dix-neuf investisseurs ont soumis trente-quatre offres totalisant 76,723 milliards de FCFA, soit un taux de couverture de 804,73 %. Sur la tranche longue à 182 jours, l’intérêt s’est avéré plus modéré : vingt et un participants ont déposé trente-deux soumissions pour un montant global de 84,223 milliards de FCFA, correspondant à un taux de couverture de 110 %.

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Les taux retenus reflètent les conditions du marché régional. Pour les bons à trois mois, le taux marginal s’est établi à 4,00 % avec un rendement moyen pondéré de 3,85 %. Pour ceux à six mois, le taux marginal a atteint 4,2477 % pour un rendement moyen pondéré de 4,13 %, selon le compte-rendu d’Umoa-Titres, l’agence régionale responsable de la gestion des émissions.

Sélectivité du Trésor béninois

Malgré la demande importante, le Trésor béninois a limité ses acquisitions. Le taux d’absorption global s’est établi à 13,67 %, laissant environ 138,946 milliards de FCFA de soumissions rejetées. Sur les 9,497 milliards retenus pour la tranche courte et les 12,503 milliards pour la tranche longue, le Bénin a été le principal bénéficiaire avec 5,469 milliards sur 91 jours et 5 milliards sur 182 jours. Le Togo a occupé la deuxième position avec 4 milliards et 3,5 milliards respectivement. D’autres États de l’Union économique et monétaire ouest-africaine comme la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger et la Guinée-Bissau n’ont enregistré aucune attribution. Le Sénégal et le Burkina Faso n’ont vu retenir que des montants minimes.

Renforcement continu sur le marché régional

Cette nouvelle opération traduit une dynamique de financement du Bénin sur le marché UMOA-Titres. En décembre 2025, le pays avait levé 55 milliards de FCFA via une émission d’obligations assimilables du Trésor, dépassant son objectif initial de 50 milliards. Un mois plus tôt, en mars, le Trésor béninois avait mobilisé 33 milliards de FCFA sur des bons à court terme.

Ces successions de levées témoignent de la confiance des opérateurs financiers régionaux dans la capacité du Bénin à honorer ses engagements. Elles permettent à l’État de financer ses besoins budgétaires tout en évitant un recours excessif aux emprunts bancaires directs. Les bons levés jeudi arrivent à expiration à l’été et à l’automne 2026.