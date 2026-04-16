Bénin : le FMI revoit à la hausse la croissance, de 6,7 % à 7 % en 2026

Le Fonds monétaire international a relevé ses prévisions de croissance pour le Bénin, portant le taux attendu en 2026 de 6,7 % à 7,0 %. Cette révision figure dans le rapport du FMI sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne publié ce 16 avril 2026, qui actualise les projections établies en octobre 2025.

Une trajectoire revue positivement, à rebours de la tendance régionale

La correction à la hausse est notable : en octobre 2025, le FMI anticipait une croissance de 6,0 % pour le Bénin en 2026. La projection avait ensuite été portée à 6,7 % avant d’atteindre 7,0 % dans cette dernière livraison. Pour 2027, l’institution table désormais sur un taux de 6,7 %. Cette révision contraste avec l’évolution des prévisions pour l’ensemble de l’Afrique subsaharienne, dont le taux de croissance a été revu à la baisse, passant de 4,4 % à 4,3 % selon le même rapport d’avril 2026.

Des fondamentaux macroéconomiques jugés stables

Les perspectives améliorées pour le Bénin s’appuient sur un cadre macroéconomique que le FMI jugeait déjà solide en octobre 2025. L’institution prévoyait alors une inflation maîtrisée à 2,0 %, un déficit budgétaire limité à 2,9 % du PIB et une dette publique estimée à 57,2 % du PIB — des niveaux cohérents avec les critères de convergence de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), qui fixe le seuil de viabilité de la dette à 70 % du PIB.

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Le Bénin figure régulièrement parmi les économies les plus dynamiques de la zone UEMOA, porté par les investissements publics dans les infrastructures et la progression du secteur agricole. Dans le cadre du PAG II (2021-2026), le gouvernement a engagé des investissements dans la modernisation du port de Cotonou, le réseau routier, l’électricité et les télécommunications. L’expansion de la zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) renforce les capacités agro-industrielles, notamment dans la filière textile. Le secteur agricole, qui représente environ 30 % du PIB, bénéficie de politiques de soutien, tandis que les filières coton, anacarde, pêche et aquaculture attirent des investissements privés.

La prochaine étape de suivi sera l’Article IV du FMI consacré au Bénin, exercice annuel au cours duquel l’institution procède à une évaluation approfondie de la situation économique et budgétaire du pays et formule ses recommandations officielles.