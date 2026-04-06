Bénin : Patrice Talon envisage de vivre à Ouidah à la fin de son mandat

Le président béninois Patrice Talon a exprimé son intention de s’installer à Ouidah une fois son mandat achevé. Cette annonce a été faite lundi 6 avril, lors d’une visite surprise à la plage de Djègbadji, en marge du Ouidah Blue Festival.

Une visite surprise en marge des festivités

Talon s’est présenté sans protocole officiel sur le site côtier de Djègbadji, où il s’est mélangé aux visiteurs dans une ambiance détendue. Face aux citoyens rassemblés, il a spontanément confié son projet de s’établir dans cette commune du littoral béninois. L’annonce a provoqué des applaudissements parmi les personnes présentes, qui lui ont manifesté leur sympathie.

Ouidah, vitrine touristique du Bénin

Ouidah est le siège du Ouidah Blue Festival, événement touristique annuel qui attire visiteurs et investisseurs. La ville, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, demeure un pôle culturel majeur du Bénin. Le projet de s’y installer marque l’intérêt du chef d’État pour cette destination, d’autant qu’il est natif de Ouidah.

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Un départ constitutionnel confirmé

Talon quittera le pouvoir le 23 mai 2026 après la tenue de l’élection présidentielle, prévue pour le 12 avril. Le président réaffirme qu’il ne briguerait pas un troisième mandat en 2026, assurant respecter la Constitution qu’il a lui-même renforcée pour limiter le mandat présidentiel à deux termes. Son successeur prendra ses fonctions quelques semaines après le scrutin, marquant la fin d’une décennie de gouvernance Talon et l’entrée du Bénin dans un nouveau cycle politique.