CAN 2025 : Achraf Hakimi espère une confirmation du sacre du Maroc par le TAS

Achraf Hakimi, capitaine du Maroc, a exprimé mercredi 8 avril l’espoir de voir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) valider le titre continental attribué à son équipe. Le défenseur du Paris Saint-Germain a commenté la polémique entourant la finale, lors d’une interview accordée au réseau Movistar après la victoire parisienne sur Liverpool (2-0) en quarts de finale de la Ligue des champions.

« Nous espérons conserver le titre parce que nous le méritons, et parce que vous ne pouvez pas quitter le terrain de jeu de cette façon », a déclaré le capitaine des Lions de l’Atlas, faisant référence à l’incident du 18 janvier dernier à Rabat.

Une finale chaotique et deux visions opposées

Lors de la finale de la CAN 2025 disputée le 18 janvier à Rabat, le Sénégal s’est imposé 1-0 face au Maroc sur un but inscrit en prolongation. Cependant, le match a été marqué par des tensions majeures. Suite à l’octroi d’un penalty au Maroc en fin de rencontre, l’équipe sénégalaise a quitté l’aire de jeu pour se retirer aux vestiaires. Après une interruption d’une dizaine de minutes, le match a repris et s’est conclu avec la victoire sénégalaise.

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Deux mois après ce dénouement, le 17 mars 2026, le Jury d’appel de la Confédération africaine de football a tranché en faveur du Maroc, déclarant le Sénégal forfait et attribuant une victoire administrative au Maroc sur le score de 3-0. Cette sanction appliquait les règlements disciplinaires de la CAF concernant l’abandon de terrain.

Le TAS saisi, le verdict suspendu

La Fédération sénégalaise a immédiatement contesté la décision devant le TAS. L’instance basée à Lausanne a accepté le recours et a suspendu provisoirement l’exécution de la décision de la CAF, gelant ainsi les effets de la réattribution du titre en attente d’un examen approfondi.

Hakimi a reconnu les aspects négatifs de l’incident : « C’étaient des moments difficiles et tendus sur le terrain. Je ne suis pas fier de l’image que nous avons donnée ». Le capitaine marocain a toutefois assuré que « l’équipe a offert une bonne image au niveau compétitif » et a exprimé le respect du Maroc envers son adversaire et le tournoi. Le verdict du TAS déterminera définitivement l’attribution du titre de champion d’Afrique 2025 et clôturera ce bras de fer juridique entre les deux nations.