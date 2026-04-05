CdM 2026 : le gros coup de Lego avec Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi et Vinicius Jr

Le fabricant danois de jouets Lego a mis en scène quatre des plus grandes stars du football mondial pour une campagne publicitaire destinée à promouvoir sa collection Coupe du monde 2026. Intitulée « Everyone Wants a Piece », cette production réunit Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Vinícius Júnior autour du trophée de la compétition, sous forme de figurines.

Le spot a généré 180 millions de vues et 17 millions de mentions « J’aime » en une seule journée, selon les données de diffusion. À ce succès vient désormais s’ajouter une interrogation : les quatre footballeurs ont-ils réellement été filmés ensemble ?

Un tournage dispersé sur plusieurs jours

D’après Foot Mercato, les contraintes de planning ont empêché les quatre joueurs d’être réunis physiquement sur un même plateau. Chacun a donc tourné ses séquences de son côté, dans un emploi du temps très chargé. Chaque scène a été répétée à six reprises avant d’être montée en post-production.

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Par ailleurs, des doutes sont apparus concernant l’authenticité du rendu final. Une vidéo diffusée en ligne montrerait une personne habillée comme Vinícius Júnior, ce qui alimente les soupçons sur un possible recours à des doublures pour certaines scènes.

Une collection au prix affiché

Lego commercialise désormais les figurines des quatre joueurs à titre individuel. La pièce maîtresse de la gamme — une réplique en briques du trophée de la Coupe du monde — affiche un tarif de 179 euros sur le site du fabricant danois, selon les informations de Foot Mercato.

Au-delà du procédé technique, le timing commercial coïncide avec les enjeux propres à chaque athlète. Lionel Messi, sacré lors de la dernière édition avec l’Argentine, pourrait viser un ultime exploit avant la fin de sa carrière ; Kylian Mbappé ambitionne de décrocher un nouveau titre ; Cristiano Ronaldo poursuit toujours le trophée majeur qui manque à son palmarès ; tandis que Vinícius Júnior incarne les espoirs du Brésil, en quête d’un sacre depuis près de vingt ans.

L’effet viral malgré les doutes

La campagne a atteint son objectif de visibilité massive, indépendamment des interrogations sur sa conception. Les parents et collectionneurs font face à un arbitrage entre l’attrait de ces figurines emblématiques et leur coût d’accès, tandis que le tournoi de 2026 approche.