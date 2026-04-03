Comme le Bénin, le Ghana supprime les visas pour les Africains dès le 25 mai

Le Ghana ouvrira ses frontières à tous les détenteurs de passeports africains à compter du 25 mai 2026, suivant l’exemple du Bénin qui fut l’un des premiers pays du continent à franchir ce pas. L’annonce a été faite par le président John Dramani Mahama lors de la visite d’État du chef de l’État zimbabwéen Emmerson Mnangagwa à Accra, selon le ministre des Affaires étrangères Sam Okudzeto Ablakwa.

La date retenue n’est pas anodine : le 25 mai correspond à la Journée de l’Afrique, qui commémore la fondation de l’Organisation de l’unité africaine en 1963. La mesure supprime l’obligation de visa préalable pour les ressortissants de l’ensemble des pays du continent, indépendamment de leur nationalité.

Une promesse de 2025 enfin concrétisée

Cette décision prolonge une initiative annoncée en janvier 2025 par l’ancien président Nana Akufo-Addo lors de son dernier discours sur l’état de la nation. La mesure n’avait pas été mise en œuvre avant la fin de son mandat. L’administration Mahama la reprend et lui fixe un calendrier officiel.

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Le nouveau dispositif sera adossé à un système de visa électronique que le Ghana déploie en parallèle, destiné à moderniser les procédures d’entrée tout en maintenant les contrôles aux frontières. Les modalités pratiques — documents exigés, durée de séjour autorisée — n’ont pas encore été rendues publiques par le ministère des Affaires étrangères.

Le Bénin, précurseur discret d’une dynamique continentale

Le Ghana devient le cinquième pays africain à adopter cette politique. Le Bénin figure parmi les pionniers : le pays a supprimé les visas pour tous les ressortissants africains et a également instauré une carte d’identité biométrique reconnue comme document de voyage suffisant à l’entrée sur son territoire. Cette approche a fait du Bénin une référence sur le continent en matière de libre circulation. Le Rwanda, la Gambie et les Seychelles appliquent une politique similaire.

Cette configuration reste minoritaire à l’échelle du continent : sur 54 États membres de l’Union africaine, seuls cinq auront, à partir du 25 mai, supprimé toute obligation de visa pour les passeports africains. Le ministère ghanéen des Affaires étrangères a indiqué que 23 accords de suppression de visa ont par ailleurs été négociés depuis 2025 au bénéfice des détenteurs du passeport ghanéen à l’international. La date du 25 mai 2026 constitue l’échéance officielle d’entrée en vigueur du dispositif.