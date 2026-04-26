Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah réunis en Arabie saoudite ? Jorge Jesus valide

L’entraîneur d’Al-Nassr, Jorge Jesus, a donné son accord pour que le club recrute Mohamed Salah lors du mercato estival 2026. Selon le quotidien saoudien Okaz, le technicien portugais souhaite intégrer l’ailier égyptien à son effectif, qui accueille déjà Cristiano Ronaldo depuis 2023.

Salah quittera Liverpool à la fin de la saison 2025-2026, après neuf années passées sur les rives de la Mersey. L’international égyptien arrive en fin de contrat et les tensions avec l’entraîneur Arne Slot ont accéléré son départ. Al-Nassr se positionne en favori pour l’accueillir sous la forme d’un transfert gratuit, une configuration avantageuse pour le club saoudien face à ses concurrents.

La stabilité de Jesus, préalable au projet

Selon le quotidien Okaz, le recrutement de Mohamed Salah dépend d’une condition préalable liée à la situation contractuelle de Jorge Jesus. La direction d’Al-Nassr et le technicien portugais discutent actuellement d’une prolongation de son contrat. Assurer la stabilité du staff technique apparaît comme une étape indispensable avant toute avancée concrète sur ce dossier.

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De son côté, Jorge Jesus projette de bâtir une attaque expérimentée autour de deux joueurs de référence. À 33 ans, Salah conserve une aura internationale que le club saoudien considère comme un atout majeur dans sa stratégie de rayonnement à l’échelle mondiale.

Une destination parmi plusieurs options

Al-Nassr ne constitue pas l’unique prétendant à la signature de Salah. Al Ittihad, Al Qadsiah et Al Hilal, autres clubs saoudiens, figent également sur la liste des intéressés. Certains formations européennes explorent également des pistes, bien que le coût salarial du joueur restreigne les candidatures viables.

Barcelone, Roma et plusieurs autres clubs ont été associés au dossier, mais les exigences financières de Salah limitent concrètement le nombre de structures capables d’y répondre en Europe. Le marché saoudien demeure, de ce fait, la destination la plus probable.

Les discussions entre la direction saoudienne et Jesus doivent aboutir avant juin 2026. Une résolution est attendue avant l’ouverture officielle du marché estival pour permettre au club de finaliser son architecture d’équipe.