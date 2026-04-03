Disparue à 13 ans en 1994, Christina Plante retrouvée vivante 32 ans plus tard en Arizona

Le Gila County Sheriff’s Office a annoncé jeudi 2 avril 2026 la résolution d’une affaire de disparition vieille de trois décennies : Christina Marie Plante, portée disparue à l’âge de 13 ans en mai 1994 dans la communauté de Star Valley, en Arizona, a été retrouvée vivante. Son identité a été formellement confirmée par les enquêteurs. Elle est aujourd’hui âgée de 44 ans.

La jeune fille avait été vue pour la dernière fois le 15 mai 1994, aux alentours de 12h30, quittant son domicile à pied en direction d’une écurie où elle gardait son cheval. Les recherches déclenchées à l’époque — mobilisant forces de l’ordre locales, ressources régionales et bénévoles — n’avaient produit aucune piste exploitable. Son dossier avait été versé aux bases de données nationales des enfants disparus, dont celle du National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), et des avis de recherche avaient été diffusés à l’échelle de l’État et au-delà.

Une affaire jamais classée, confiée à une unité cold cases

Malgré l’absence de résultats, le dossier n’avait jamais été officiellement fermé. Il a été transféré à l’unité cold cases du Gila County Sheriff’s Office après la création de cette cellule spécialisée, et réexaminé à plusieurs reprises au fil des années. Selon le shérif Adam J. Shepherd, la combinaison de nouvelles techniques d’investigation et des avancées technologiques récentes a permis de développer des pistes inédites conduisant à la localisation de Christina Plante. Un enquêteur cité par NewsNation indique que Plante affirmerait s’être enfuie volontairement en 1994.

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Aucun détail divulgué sur les circonstances

Le shérif Shepherd a précisé que les autorités ne communiqueraient pas sur le lieu où elle a été retrouvée, ni sur les circonstances exactes de sa disparition. «Par respect pour la vie privée et le bien-être de Christina, aucun détail supplémentaire ne sera divulgué pour l’instant», a indiqué le bureau du shérif dans son communiqué officiel. La question d’éventuelles poursuites pénales n’a pas été abordée. L’unité cold cases du Gila County Sheriff’s Office continue de traiter d’autres dossiers similaires en suspens.