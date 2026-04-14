Drones : Le Maroc, nouvelle base clé du français Delair pour conquérir le marché africain

Le fabricant français de drones Delair prévoit d’implanter une filiale au Maroc afin d’y établir sa base africaine. L’information, révélée par le quotidien français L’Opinion, évoque la création d’une entité baptisée « Delair Africa », destinée à piloter les activités du groupe sur le continent.

Cette future implantation devrait être localisée à Rabat, où l’entreprise entend organiser ses opérations régionales et renforcer sa proximité avec ses clients africains. Le projet vise à structurer une présence jusque-là dispersée, en centralisant les activités techniques, commerciales et logistiques.

Une implantation stratégique à Rabat

Le choix de la capitale marocaine repose sur sa position administrative et institutionnelle. Rabat concentre une grande partie des centres de décision, notamment dans les domaines liés à la sécurité et à la défense, secteurs dans lesquels les drones professionnels sont largement utilisés. Cette implantation doit permettre à Delair de réduire les délais d’intervention et d’assurer un suivi plus direct de ses opérations sur le continent. L’entreprise, dirigée par Bastien Mancini, cherche ainsi à consolider sa présence sur un marché en expansion.

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Une présence africaine déjà établie

Avant ce projet, Delair intervenait déjà dans plusieurs pays africains à travers des contrats et des partenariats, notamment dans la surveillance d’infrastructures, la cartographie et certaines applications liées à la sécurité. Ces activités étaient toutefois pilotées depuis la France, sans structure régionale dédiée.

La création d’une base au Maroc marque donc une évolution organisationnelle importante, avec la mise en place d’un point d’appui permanent sur le continent. Cette présence devrait faciliter la coordination des projets en cours et accompagner le développement de nouvelles collaborations.

Un environnement industriel attractif

Le Maroc accueille déjà plusieurs acteurs internationaux de l’aéronautique, parmi lesquels Airbus, Safran et Boeing. Cette concentration d’entreprises contribue à structurer un écosystème favorable aux activités liées aux technologies aériennes.

Dans ce cadre, Delair entend s’appuyer sur les infrastructures locales et sur la connectivité du pays pour déployer plus efficacement ses solutions sur le continent africain. Aucune date officielle d’ouverture n’a été communiquée à ce stade, mais la filiale « Delair Africa » devrait constituer, à terme, le principal point de coordination des activités du groupe en Afrique.