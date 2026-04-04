Énergie en Afrique : pourquoi l’appel au boycott du Ghana du sommet de Londres en dit plus qu’il n’y paraît

La polémique née autour du Africa Energies Summit, prévu du 12 au 14 mai 2026 à Londres, dépasse désormais le simple cadre d’un événement professionnel. Au Ghana, la Chambre de l’énergie, dirigée par son président exécutif Joshua B. Narh, a appelé les acteurs du secteur à reconsidérer leur participation au rendez-vous, dénonçant des pratiques qu’elle juge discriminatoires et une mise à l’écart persistante de professionnels africains des postes de direction et de décision.

À première vue, il pourrait s’agir d’un nouvel épisode de tension autour d’une conférence internationale. Mais la charge portée depuis Accra renvoie à une question plus large : qui pilote encore les débats sur l’avenir énergétique du continent africain ? Derrière l’appel au boycott évoqué, c’est moins la tenue d’un sommet à Londres qui pose problème que la manière dont l’Afrique continue d’être représentée — ou non — dans des espaces censés parler en son nom.

Un malaise qui ne se limite plus à un seul sommet

Dans sa prise de position, la Chambre de l’énergie du Ghana ne s’est pas contentée de critiquer un déséquilibre symbolique. Elle a mis en cause le fonctionnement même de la plateforme, estimant que les acteurs africains ne peuvent continuer à être relégués au second plan dans des discussions portant sur leurs propres ressources. L’organisation affirme avoir consulté plusieurs intervenants du secteur pétrolier, gazier et énergétique ghanéen avant de rendre publique sa position.

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Le signal envoyé depuis le Ghana ne surgit pas de nulle part. Le 24 mars, la presse rapportait déjà que des ministres africains du pétrole avaient décidé de prendre leurs distances avec le même rendez-vous londonien, sur fond de désaccords liés à la représentation africaine et au contenu local. Quelques jours plus tôt, la African Energy Chamber (AEC) avait elle aussi appelé à ne pas participer au sommet.

L’accumulation de ces prises de position donne une autre portée au dossier. Ce qui se joue n’est plus seulement la présence ou l’absence de quelques délégations. Le débat touche désormais à la crédibilité de certaines plateformes internationales lorsqu’elles prétendent traiter de l’avenir énergétique de l’Afrique sans garantir une place centrale aux compétences, aux institutions et aux décideurs africains.

La bataille du local content s’étend aux espaces de pouvoir

Depuis plusieurs années, les pays producteurs africains cherchent à reprendre davantage de contrôle sur la chaîne de valeur pétrolière et gazière. Cette volonté s’exprime généralement à travers les politiques de local content, conçues pour renforcer la participation des entreprises nationales, des ingénieurs locaux, des prestataires africains et des administrations publiques dans les grands projets énergétiques.

Mais la séquence actuelle montre que cette bataille ne se limite plus aux contrats, aux chantiers ou aux permis d’exploitation. Elle se déplace aussi vers les lieux où se fabriquent les récits, les priorités et parfois les rapports de force du secteur. Pour plusieurs acteurs africains, il ne suffit plus d’être invités à parler de l’énergie du continent ; il faut aussi être présents là où se prennent les décisions, où se structurent les réseaux d’influence et où se définissent les orientations économiques.

Sous cet angle, l’appel lancé depuis le Ghana prend une portée plus politique. Il pose la question de la place réservée aux Africains dans des circuits internationaux où l’Afrique reste souvent présentée comme un espace de ressources, alors même que ses États, ses entreprises et ses experts cherchent à peser davantage sur les arbitrages.

Une fracture plus profonde sur la souveraineté énergétique

Le fond du problème dépasse donc la seule gouvernance d’un sommet. Ce que cette affaire révèle, c’est une tension plus ancienne entre deux visions de l’énergie africaine. D’un côté, une logique dans laquelle le continent demeure principalement un territoire d’extraction, de financement et d’opportunités pour des acteurs extérieurs. De l’autre, une exigence croissante portée par des institutions africaines qui réclament non seulement des investissements, mais aussi une place réelle dans la définition des règles du jeu.

Cette exigence est d’autant plus forte que les enjeux énergétiques africains ont pris une dimension stratégique majeure. Entre l’essor du gaz naturel, les besoins de financement des infrastructures, les débats sur la transition énergétique et la pression internationale autour des hydrocarbures, les ressources africaines sont au centre de nombreux intérêts. Dans ce cadre, la bataille ne porte plus seulement sur ce qui est extrait du sous-sol, mais aussi sur qui parle, qui négocie et qui décide.

C’est aussi ce qui explique la sensibilité du sujet. Lorsqu’un sommet présenté comme une référence pour l’énergie africaine est accusé d’écarter les profils africains des postes de leadership, la contestation prend rapidement une dimension symbolique. Elle réactive une critique plus large, souvent exprimée dans les secteurs stratégiques du continent : celle d’une Afrique conviée à la table, mais pas toujours installée à la place qui lui revient.

Londres maintenu, mais le signal est déjà politique

Les organisateurs du Africa Energies Summit maintiennent la tenue de la rencontre à Londres en mai prochain. Le calendrier officiel de l’événement reste inchangé et les inscriptions sont toujours ouvertes pour cette 9e édition. Aucune réponse détaillée de Frontier Energy Network aux critiques formulées par plusieurs structures africaines n’a, pour l’instant, émergé dans les éléments publics accessibles.

L’appel au boycott lancé depuis le Ghana montre qu’une partie croissante des acteurs africains du secteur ne veut plus simplement être associée aux discussions sur l’énergie du continent, mais entend désormais en contester les règles lorsque celles-ci apparaissent déséquilibrées. Le rendez-vous de Londres reste prévu du 12 au 14 mai 2026, mais le débat qu’il a déclenché dépasse déjà largement son programme officiel.