France : un sans-papier algérien qui voulait mourir en martyr interpellé à Saint-Étienne

Un ressortissant algérien en situation irrégulière, âgé de 35 ans, a été interpellé samedi 5 avril à Saint-Étienne puis mis en examen mercredi 8 avril pour association de malfaiteurs criminelle et placé en détention provisoire, a confirmé le Parquet national antiterroriste (PNAT).

L’enquête avait été ouverte par le PNAT le 3 avril, veille du week-end de Pâques, après la diffusion sur les réseaux sociaux de deux vidéos dans lesquelles le suspect exprimait son souhait de mourir en martyr et tirait en l’air avec une arme à feu dans la rue. Redoutant un passage à l’acte imminent durant les fêtes pascales, les forces de l’ordre avaient reçu pour consigne, dans la nuit du vendredi au samedi, de le localiser en urgence.

Garde à vue et qualification judiciaire

À l’issue de 96 heures de garde à vue, le suspect a été présenté à un juge antiterroriste. Le PNAT a requis son placement en détention provisoire, décision à laquelle le magistrat a fait droit. L’association de malfaiteurs criminelle, chef retenu à ce stade, implique un accord en vue de commettre un ou plusieurs crimes sans que l’appartenance à un mouvement constitué soit nécessairement établie.

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Un projet sans cible identifiée

Le PNAT indique que les investigations ne permettent pas, à ce stade, d’établir que le projet d’action violente visait spécifiquement un lieu de culte. L’instruction judiciaire, désormais ouverte, devra déterminer la nature exacte du projet et l’éventuelle implication d’autres personnes. Aucune date d’audience n’a été communiquée par le parquet.