G20 de Miami : Poutine invité, Trump juge sa venue « probablement très utile »

La Russie a reçu une invitation formelle au sommet du G20 prévu les 14 et 15 décembre 2026 à Miami, en Floride. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Pankin, l’a confirmé le 23 avril depuis New York, précisant que Moscou avait été convié « au plus haut niveau ».

Le président américain Donald Trump, interrogé séparément par des journalistes, a dit ne pas savoir si Vladimir Poutine ferait le déplacement, ajoutant qu’il en doutait. Il a néanmoins estimé qu’une telle présence serait « probablement très utile », sans préciser dans quel cadre.

Une invitation qui contourne l’isolement diplomatique de Moscou

Le sommet se tiendra au Trump National Doral Miami, propriété personnelle du président américain. Un haut responsable de l’administration a indiqué que tous les membres du G20 recevraient une invitation, Russie incluse — une démarche qui tranche avec les efforts occidentaux visant à marginaliser Moscou sur la scène multilatérale depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022.

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Poutine n’a plus assisté physiquement à un sommet du G20 depuis 2019. En 2022, il avait délégué le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov au sommet de Bali, malgré une confirmation initiale de participation. La Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt à son encontre en mars 2023, pour déportation présumée d’enfants ukrainiens. Les États-Unis n’étant pas membres de la CPI — et Trump s’y étant explicitement opposé —, aucune obligation d’arrestation ne s’appliquerait sur le territoire américain.

Moscou réservé sur la participation de son chef d’État

Pankin a indiqué que la Russie déterminerait « plus près de la date » qui représenterait le pays à Miami. Cette formulation laisse ouverte la possibilité que Poutine soit remplacé par un ministre, comme ce fut le cas lors de plusieurs sommets précédents.

Trump a profité de l’occasion pour renouveler ses critiques contre la décision prise en 2014, sous l’administration Obama, d’exclure la Russie du G8 à la suite de l’annexion de la Crimée. Il avait déjà exprimé cette position à plusieurs reprises depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025.

La question de la présence russe à Miami devrait s’éclaircir dans les semaines précédant le sommet, dont l’ouverture est fixée au 14 décembre 2026.