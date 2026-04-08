Guerre en Iran : « Ghost Murmur », l'outil secret de la CIA qui a permis de récupérer un pilote américain

Le 3 avril 2026, un chasseur-bombardier F-15E Strike Eagle de l’armée de l’air américaine a été abattu par les forces iraniennes au-dessus du sud-ouest de l’Iran, dans le cadre de la guerre déclenchée le 28 février 2026 par la coalition américano-israélienne contre la République islamique. L’appareil, biplace, transportait un pilote et un officier des systèmes d’armes.

Le premier membre d’équipage a été récupéré quelques heures seulement après le crash, lors d’une opération des forces spéciales marquée par des affrontements avec les forces iraniennes. Le second, un colonel grièvement blessé, est resté isolé pendant près de deux jours avant d’être secouru lors d’une opération commando mobilisant des dizaines d’appareils. C’est pour localiser cet officier que la CIA a eu recours, pour la première fois en conditions réelles, à un système de détection classifié baptisé « Ghost Murmur ».

Un outil de localisation fondé sur la magnétométrie quantique

Selon deux sources proches du programme citées par le New York Post, Ghost Murmur combine la magnétométrie quantique et l’intelligence artificielle pour isoler la signature électromagnétique d’un battement de cœur humain à plusieurs dizaines de kilomètres. Le système reposerait sur des capteurs construits autour de défauts microscopiques dans des diamants synthétiques, capables de détecter des champs électromagnétiques infimes — un signal normalement mesurable uniquement au contact de la peau, en milieu hospitalier. Le président Donald Trump a indiqué lors d’un briefing à la Maison Blanche que la CIA avait localisé l’aviateur à environ 64 kilomètres de distance. Le directeur de l’agence, John Ratcliffe, a confirmé que la CIA avait identifié la position du pilote avant le lancement de l’opération d’extraction, sans révéler les moyens techniques employés. « Si votre cœur bat, nous vous trouverons », a déclaré une source familière du programme au New York Post.

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L’outil aurait été conçu par la division Skunk Works de Lockheed Martin, laboratoire de recherche classifié à l’origine des programmes SR-71 et F-117. Ghost Murmur aurait préalablement été testé à bord d’hélicoptères Black Hawk et pourrait à terme être intégré aux chasseurs F-35. Ses performances resteraient toutefois conditionnées à l’environnement : le système fonctionnerait de manière optimale dans les zones désertiques ou montagneuses à faible densité humaine, là où les interférences électromagnétiques sont minimales. Lockheed Martin a refusé de commenter, renvoyant les demandes vers le gouvernement américain. Le Pentagone a fait de même en direction de la CIA, qui n’a pas répondu.

Une opération d’extraction sous haute pression

Selon le New York Times et CBS, deux des avions prévus pour rapatrier l’aviateur et ses sauveteurs sont restés bloqués sur une base isolée en Iran et ont dû être détruits pour éviter qu’ils ne tombent aux mains des forces iraniennes. Les forces américaines ont ensuite eu recours à trois autres appareils de transport pour finaliser l’extraction. L’agence de presse iranienne Tasnim a rapporté que cinq personnes avaient été tuées lors de l’opération, sans préciser leur appartenance. Washington n’a pas commenté ces informations.

Ghost Murmur a fonctionné en complément d’une balise de survie CSEL — dispositif de localisation d’urgence fabriqué par Boeing, en service dans les forces armées américaines depuis 2009 — que l’officier avait activée en sortant brièvement de sa cachette, s’exposant à un risque de détection par les patrouilles iraniennes. Le système de détection cardiaque aurait fourni la confirmation de position nécessaire au déclenchement de l’assaut.

Le 7 avril 2026, les États-Unis et l’Iran ont conclu un cessez-le-feu de deux semaines, une heure avant l’expiration d’un ultimatum lancé par Donald Trump. Les négociations en vue d’un accord définitif doivent se poursuivre dans ce délai, dont l’issue reste incertaine.