Guerre en Iran : trois responsables américains contredisent Trump sur les capacités militaires de Téhéran

Trois responsables du renseignement et de la défense américains ont confié à CBS News, le 23 avril 2026, que l’armée iranienne conserve des capacités militaires substantielles, en contradiction directe avec les déclarations de Donald Trump et de son administration depuis le début du cessez-le-feu début avril.

Ayant requis l’anonymat, ces responsables affirment qu’environ la moitié du stock de missiles balistiques iraniens et de leurs systèmes de lancement demeurent opérationnels. La branche navale des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) serait intacte à 60 %, tandis que les deux tiers de la force aérienne iranienne resteraient en état de fonctionner, malgré une campagne de frappes américano-israélienne ayant visé des milliers de cibles en 39 jours.

Un bilan officiel contesté de l’intérieur

Le 7 avril, au moment d’annoncer le cessez-le-feu, Trump avait déclaré que les États-Unis avaient « déjà atteint et dépassé tous leurs objectifs militaires », qualifiant le résultat de « victoire totale et complète, 100 % ». Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth avait tenu des propos similaires lors d’un point de presse au Pentagone le 8 avril, affirmant que l’opération Epic Fury avait « décimé l’armée iranienne et l’avait rendue incapable de combattre pour des années ».

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Le directeur de la Defense Intelligence Agency (DIA) a pourtant soumis une déclaration écrite à la commission des forces armées de la Chambre des représentants indiquant que l’Iran conserve la capacité d’infliger des dommages significatifs. Ce document interne renforce les informations rapportées par CBS News.

La marine des Gardiens, talon d’Achille du cessez-le-feu

Si la marine conventionnelle iranienne a subi des pertes sévères — le porte-parole du Pentagone Sean Parnell a indiqué que 92 % de ses plus grands bâtiments ont été coulés —, la flotte asymétrique des CGRI, composée de vedettes rapides d’attaque, continue de perturber la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz. Le 22 avril, des canonnières des Gardiens ont attaqué plusieurs navires marchands dans le détroit, quelques heures après que Trump eut annoncé une prolongation unilatérale du cessez-le-feu.

Un responsable iranien a affirmé que Téhéran aurait profité de la trêve pour reconstituer son arsenal de missiles et de drones à un rythme supérieur à celui d’avant-guerre, une affirmation que Washington n’a pas formellement démentie.

Trump a fixé à l’Iran un délai de trois à cinq jours pour s’engager dans des négociations formelles, sous peine d’une reprise des frappes. Les discussions, actuellement mediées par le Pakistan, n’ont à ce stade produit aucun accord.