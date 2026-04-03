«Insultes» : Kagame défie les sanctions américaines au moment où Trump peut encore frapper plus fort

Dans un entretien accordé à Jeune Afrique fin mars 2026 et publié vendredi 3 avril, le président rwandais Paul Kagamea qualifié les sanctions américaines visant son armée d’«insultes jetées à la face» du Rwanda, accusant Washingtond’une sévérité asymétrique à l’égard de Kigali tout en traitant Kinshasa «avec délicatesse». Une sortie verbale d’une rare agressivité, qui intervient alors que l’administration Trump dispose encore de leviers de pression non activés — et n’a, jusqu’ici, jamais renoncé à les utiliser.

Des sanctions déjà historiques, mais loin du plafond possible

Le 2 mars 2026, le département américain du Trésor a sanctionné les Forces de défense rwandaises (RDF) dans leur ensemble, ainsi que quatre hauts gradés, dont le chef d’état-major Mubarakh Muganga. C’est la première fois que Washington cible directement l’institution militaire d’un pays longtemps considéré comme un partenaire stratégique en Afrique centrale. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a réclamé «le retrait immédiat» des troupes rwandaises du territoire congolais.

Ces mesures font suite à la prise de la ville d’Uvira par le M23 le 10 décembre 2025 — quelques jours seulement après que Donald Trump avait présidé, à la Maison-Blanche, à la signature des accords de Washington entre Kigali et Kinshasa. Le Département d’État a explicitement qualifié cette offensive de «violation flagrante» de l’accord. Pour une administration qui avait présenté cet accord comme une victoire diplomatique personnelle, le camouflet est direct. Le président de la commission des affaires étrangères du Sénat, Jim Risch (républicain, Idaho), a averti que «ceux qui violent les termes négociés par les États-Unis paieront un prix élevé et croissant».

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Le précédent colombien comme avertissement

La méthode Trump face aux pays qui défient publiquement Washington est documentée. En janvier 2025, lorsque le président colombien Gustavo Petro avait refusé des vols militaires américains transportant des expulsés, Trump avait annoncé en quelques heures des tarifs douaniers de 25 %, une interdiction de visas pour les officiels colombiens et leurs familles, ainsi qu’un gel des aides américaines — menaçant de porter les tarifs à 50 % dans la semaine. Bogotá avait capitulé en moins de douze heures. Un conseiller de la Maison-Blanche avait alors déclaré : «On ne peut pas nous défier publiquement de cette façon et s’en tirer.»

Le Rwanda se trouve dans une position structurellement plus exposée que la Colombie. Son économie dépend significativement des financements extérieurs et de l’aide internationale. Washington dispose, via son influence au sein de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, de leviers de pression financière que les sanctions militaires actuelles n’ont pas encore mobilisés. Une extension des mesures aux entités économiques liées à l’appareil militaro-politique rwandais, ou une suspension de l’aide bilatérale, constituerait un palier autrement plus lourd que les désignations de généraux.

Kagame acculé, sans porte de sortie rhétorique

En choisissant l’attaque frontale plutôt que la déflexion diplomatique, Kagame se prive de marges de manœuvre futures. En janvier 2026, l’ambassadrice rwandaise à Washington, Mathilde Mukantabana, avait déjà admis devant une sous-commission de la Chambre des représentants l’existence d’une «coordination sécuritaire» entre Kigali et le M23 — concession que Washington a exploitée pour justifier les sanctions. Le M23 et les RDF n’auraient par ailleurs pas respecté l’ultimatum du 1er avril 2026 fixé par Washington, selon des sources diplomatiques relayées par des médias congolais.

Dans ce contexte, qualifier publiquement les sanctions d’«insultes» ferme la voie à tout recalibrage discret. Trump, qui a fait de la non-réciprocité diplomatique un marqueur de son second mandat, a jusqu’ici systématiquement durci le ton face aux chefs d’État qui l’ont défié ouvertement.

La prochaine étape observable reste la réunion de suivi des accords de Washington, dont le calendrier n’a pas encore été officiellement communiqué par le Département d’État.