Inter Miami: Lionel Messi impressionné par le nouveau stade se confie

Lionel Messi a exprimé son enthousiasme face à l’inauguration du Nu Stadium, la nouvelle enceinte de l’Inter Miami, lors du match d’ouverture disputé le 4 avril 2026 contre Austin FC. L’attaquant argentin, vedette du club floridien depuis 2023, a découvert pour la première fois les installations de ce stade construit en trois années.

Un stade ultramoderne pour transformer le projet Inter Miami

Le Nu Stadium, situé à proximité de l’aéroport international de Miami, dispose d’une capacité de 26 700 places, soit 5 000 sièges supplémentaires par rapport à l’ancien Chase Stadium de Fort Lauderdale où evoluait le club depuis son entrée en Major League Soccer en 2020. Le projet architectural, porté par David Beckham et les frères Mas propriétaires du club, s’accompagne d’un complexe urbain plus large, Miami Freedom Park, comprenant un parc public de 23 hectares, des zones commerciales et hôtelières.

Messi a déclaré aux médias du club: « Ce sera un jour très spécial pour le club pour ce que cela signifie d’avoir ce nouveau stade, qui est vraiment impressionnant. Après si peu de temps, avoir construit quelque chose comme ça est fou. C’est une journée pour tous les gens du club, les fans et nous-mêmes d’en profiter. »

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Une tribune portant le nom de Messi

L’Inter Miami a rendu un hommage sans précédent en attribuant une tribune au nom de Lionel Messi. La Leo Messi Stand regroupe les sections 117 à 121 au niveau inférieur et 217 à 223 au niveau supérieur. Le club a souligné que ce geste constitue un cas rare dans le sport mondial : un athlète jouant régulièrement dans une enceinte portant son propre nom.

L’impact financier et sportif attendu

L‘Inter Miami estime que les revenus de billetterie devraient augmenter de plus de 30 % par rapport aux saisons précédentes. Le club, valorisé à 1,45 milliard de dollars selon les données de Sportico, entend exploiter la nouvelle infrastructure pour accueillir des événements culturels et musicaux au-delà des rencontres sportives.

Messi, devenu joueur clé depuis son arrivée et vainqueur de plusieurs trophées majeurs avec Miami, a également mentionné son désir de contribuer au succès du club dans ce nouvel environnement, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour la franchise.