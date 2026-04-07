Iran : l’énergie redevient une arme dans la confrontation avec les USA

Les Gardiens de la Révolution, force militaire idéologique de l’Iran, ont menacé mardi de cibler des infrastructures énergétiques susceptibles de priver les États-Unis et leurs alliés d’approvisionnements en pétrole et en gaz dans la région. Cette déclaration, relayée par la télévision d’État iranienne, intervient alors que les tensions restent élevées entre Téhéran et Washington.

Dans un communiqué officiel diffusé par les médias publics iraniens, les Gardiens de la Révolution affirment avoir jusque-là fait preuve de retenue, avant d’indiquer que cette posture pourrait évoluer. « Nous avons fait preuve jusqu’à présent d’une grande retenue dans un esprit de bon voisinage mais ces réserves sont désormais levées », ont-ils déclaré.

Menace explicite sur les infrastructures énergétiques

Le message vise directement les installations pétrolières et gazières de la région, considérées comme des points névralgiques de l’économie mondiale. En évoquant des actions susceptibles d’affecter durablement les flux d’hydrocarbures, l’armée iranienne met en avant un levier stratégique régulièrement utilisé dans les périodes de tension.

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Les infrastructures énergétiques du Golfe figurent parmi les cibles les plus sensibles en cas d’escalade militaire. Une perturbation prolongée des exportations de pétrole ou de gaz pourrait avoir des répercussions immédiates sur les marchés internationaux, dépendants de ces ressources.

Le détroit d’Ormuz sous surveillance accrue

Cette prise de position intervient alors que le détroit d’Ormuz demeure un passage stratégique pour une part importante du commerce mondial d’hydrocarbures. Toute menace sur cette zone maritime est suivie de près par les acteurs économiques et les autorités internationales. Situé entre l’Iran et la péninsule arabique, ce couloir maritime concentre une part significative du transit pétrolier mondial. Sa sécurisation constitue un enjeu central pour les pays riverains et leurs partenaires.

Une pression liée à l’évolution des tensions

Les déclarations des Gardiens de la Révolution interviennent alors que les échanges de mises en garde se multiplient entre l’Iran et les États-Unis. Selon des déclarations officielles rapportées par plusieurs médias internationaux, Téhéran conditionnerait ses actions à une éventuelle intensification des opérations militaires visant ses intérêts.

À ce stade, aucune action concrète n’a été annoncée par les autorités iraniennes. Les prochains développements dépendront de l’évolution de la situation sécuritaire dans la région et des décisions prises par les différentes parties impliquées.