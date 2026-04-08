Iran : Trump accuse CNN d’avoir légitimé une fausse information issue d’un site nigérian

Le président américain Donald Trump a lancé mardi soir une nouvelle attaque contre CNN, qu’il accuse d’avoir relayé une information erronée sur l’Iran à partir d’un site nigérian qu’il présente comme une plateforme de désinformation. La charge intervient après une séquence confuse autour d’une possible désescalade entre Washington et Téhéran, évoquée quelques heures plus tôt par la Maison Blanche.

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a affirmé que CNN avait repris comme authentique un prétendu message attribué aux plus hautes autorités iraniennes. Selon le président américain, cette publication contestée aurait été reprise depuis un « fake news site » basé au Nigeria. Il a aussi exigé un retrait immédiat du contenu et des excuses publiques de la chaîne, tout en affirmant que des autorités examineraient si une infraction avait été commise. À ce stade, aucune procédure judiciaire officiellement déposée contre CNN n’a été annoncée par une juridiction américaine identifiable.

« La prétendue déclaration diffusée par CNN World News est une FRAUDE, comme CNN le sait pertinemment. Cette fausse déclaration était liée à un site de fausses informations (du Nigéria) et, bien sûr, immédiatement reprise par CNN, qui l’a présentée comme une information « légitime ». La déclaration officielle de l’Iran vient d’être publiée et est disponible sur TRUTH (voir ci-dessous). Les autorités cherchent à déterminer si la diffusion de cette fausse déclaration de CNN World News constitue un acte criminel ou s’il s’agit d’un acte malveillant. CNN a reçu l’ordre de retirer immédiatement cette déclaration et de présenter des excuses complètes pour son « reportage » déplorable, comme à son habitude. Les résultats de l’enquête seront annoncés prochainement. Président DONALD J. TRUMP« , a écrit le président américain

Une polémique née autour d’un message attribué à Téhéran

La controverse a pris forme après la diffusion par CNN d’un contenu présenté comme lié à une communication du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Le texte relayé affirmait que l’Iran avait obtenu une « grande victoire » et amené les États-Unis à accepter sa propre feuille de route dans les discussions engagées autour d’une sortie de crise.

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Cette séquence est intervenue peu après des déclarations de Donald Trump et de la Maison Blanche laissant entendre qu’un cadre de négociation avec l’Iran était en discussion, avec en toile de fond la situation au détroit d’Ormuz. Le président américain a ensuite soutenu qu’un autre communiqué officiel iranien, différent de celui relayé par CNN, avait été publié.

Trump hausse encore le ton contre les médias

Donald Trump a durci le ton dans un second message, accusant CNN d’avoir diffusé une déclaration « totalement inventée » dans une phase diplomatique particulièrement sensible. Une seule citation directe résume la charge présidentielle : « Personne ne peut croire que CNN, la chaîne de fausses informations, ait diffusé une déclaration sciemment mensongère et dangereuse ».

« Personne ne peut croire que CNN, la chaîne de fausses informations, ait diffusé une déclaration sciemment mensongère et dangereuse en prétendant qu’elle émanait des plus hautes sphères du gouvernement iranien. C’est faux ! Il s’agissait d’une pure invention, publiée en titre, probablement dans le but d’attiser les tensions dans une situation déjà très délicate. Ce site nigérian, nouveau et provocateur, a surpris CNN, qui vient d’être prise la main dans le sac – une manœuvre extrêmement dangereuse ! » a poursuivi Trump

L’épisode prolonge une série d’attaques récentes du président américain contre des médias couvrant le dossier iranien. Ces derniers jours, plusieurs sorties publiques ont visé des journalistes ou rédactions accusés par Trump d’avoir compromis la gestion politique et militaire de la crise.

Un contentieux ancien avec CNN

Le différend entre Donald Trump et CNN ne date pas d’hier. En 2022, il avait déjà poursuivi la chaîne en diffamation, lui reprochant son traitement de ses déclarations sur la présidentielle américaine de 2020. Cette plainte avait été rejetée en 2023 par un juge fédéral américain. Donald Trump a affirmé que les résultats des vérifications qu’il évoque seraient rendus publics prochainement.