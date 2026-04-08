LDC : le PSG fait chuter Liverpool et envoie un message fort à l'Europe

Le Paris Saint-Germain s’est imposé 2-0 contre Liverpool mercredi 8 avril au Parc des Princes en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Cette victoire affirme les intentions des Parisiens de conserver leur titre de champion de la Ligue des Champions et de progresser vers les demi-finales.

Une démonstration de force du tenant du titre

Depuis leur sacre en 2025 face à l’Inter Milan, les champions d’Europe parisiens affichent une sérénité retrouvée. Doué ouvre le score à la 11e minute sur une frappe légèrement déviée par Ryan Gravenberch. Le PSG étouffe rapidement les Reds : 75% de possession, une domination tactique étouffante, Liverpool ne cadrant aucun tir en 90 minutes. Kvaratskhelia assure la victoire à la 65e minute en solitaire, sur une passe de João Neves.

Ce déploiement montre la transformation opérée par Luis Enrique. Malgré des absences et une saison française mouvementée, les Parisiens restent l’équipe à battre sur la scène continentale. Le facteur peur a basculé en faveur des Parisiens, qui cherchent à défendre leur titre sur la scène continentale.

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Un avertissement à la concurrence

Le PSG aurait pu aggraver le score. Dembélé manque plusieurs occasions franches, dont une en face-à-face à la 42e minute. Nuno Mendes oublie de tirer à la 89e alors qu’il avait le temps d’ajuster. Cette générosité dans la finition contraste avec la maîtrise globale, signalant une équipe confiante qui gère son effort.

En battant Liverpool, actuel champion anglais en difficulté après sa défaite 4-0 contre Manchester City le week-end précédent, le PSG adresse un signal aux autres favoris : le statut de champion d’Europe ne se défend pas par la tradition, mais par la performance. Tout le monde sait que le PSG peut remporter cette compétition, reconnaît Luis Enrique, conscient que l’attente s’est accrue.

Vers le rendez-vous d’Anfield

Le PSG prend une sérieuse option sur la qualification en obtenant deux buts d’avance à domicile. Le match retour le 14 avril à Anfield décidera si la couronne parisienne restera bien enfoncée sur la tête du club français. Avec cette maîtrise affichée mercredi, le PSG entre clairement dans la catégorie des candidats sérieux à sa deuxième consécration continentale.