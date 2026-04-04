L'ex-torero Ricardo Ortiz tué par un taureau lors des préparatifs de la Corrida Picassiana

Ricardo Ortiz, 51 ans, ancien matador de toros natif de Málaga, a perdu la vie le vendredi 3 avril 2026 dans les corrales de l’arène La Malagueta, après avoir été chargé par l’un des taureaux destinés à la Corrida Picassiana du lendemain. L’alerte au service d’urgences 112-Andalousie a été donnée vers 19h40 ; les secours du 061 n’ont pu que constater le décès à leur arrivée.

Un accident dans les coulisses de l’arène

Retraité de la tauromachie depuis plus de vingt ans, Ricardo Ortiz occupait un poste technique aux corrales de La Malagueta, principale arène de la ville. Son rôle consistait à manipuler et guider les taureaux dans les enclos avant les spectacles. C’est lors de ces opérations, la veille du Samedi Saint, que l’animal l’a surpris alors qu’il était en train d’être soigné d’une blessure, selon Málaga Taurina. La charge a été fatale malgré l’intervention rapide des secours.

Fils du matador Manolo Ortiz, il s’appelait en réalité Ricardo Ortiz Conejo. Formé à l’École taurine de Málaga, il avait débuté en 1989 à Arcos de la Frontera avant de s’imposer comme novillero au début des années 1990. La société organisatrice Lances de Futuro a exprimé sa «profonde tristesse» dans un communiqué publié le lendemain du drame.

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La Corrida Picassiana maintenue malgré le deuil

L’accident n’a pas entraîné l’annulation de la Corrida Picassiana, organisée chaque année le Samedi Saint en hommage à Pablo Picasso, né à Málaga. L’arène, les costumes des toreros et les décorations sont traditionnellement inspirés de l’œuvre du peintre. L’édition 2026 revêtait une dimension supplémentaire : elle marquait le 150e anniversaire de La Malagueta, qui peut accueillir jusqu’à 9 000 spectateurs.

Le spectacle s’est tenu dans l’après-midi avec les matadors Fortes, Juan Ortega et Pablo Aguado, face aux taureaux des élevages El Pilar et El Puerto de San Lorenzo, selon Málaga Taurina.

Le Groupe des homicides de la Police nationale a été saisi pour établir les circonstances exactes du drame, traité à ce stade comme un accident du travail.