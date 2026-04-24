Mbappé et Cristiano Ronaldo : 85 buts contre 95 en 100 matchs au Real Madrid

Kylian Mbappé a franchi la barre des 99 matchs sous le maillot du Real Madrid avec un bilan de 85 buts et une dizaine de passes décisives toutes compétitions confondues. Un rythme qui invite à la comparaison avec Cristiano Ronaldo, dont le compteur affichait 95 réalisations au même stade, entre 2009 et 2012.

Un quadruplé en Ligue des Champions pour refermer le débat

Le 26 novembre 2025, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Mbappé a inscrit quatre buts sur la pelouse de l’Olympiakós au Pirée, permettant au Real Madrid de s’imposer 4-3. Un quadruplé — le premier de sa carrière dans la compétition — qui a alimenté la comparaison avec le Portugais, auteur lui aussi de plusieurs performances similaires en Liga lors de la saison 2010-2011. Ronaldo avait notamment inscrit quatre buts contre le Racing Santander en octobre 2010, puis répété l’exploit à Séville en mai 2011.

La saison 2024-2025 avait déjà placé le Français dans une catégorie à part : ses 44 buts toutes compétitions confondues constituaient alors un record pour un joueur à sa première saison au Real Madrid. En 2025, selon Wikipédia, ses 59 buts sur l’année civile lui ont permis d’égaler la marque de Cristiano Ronaldo établie en 2013 — record de club qu’aucun autre joueur de l’histoire du Real Madrid n’avait approché.

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Un écart réel, un contexte différent

L’avance de Ronaldo sur la période comparable reste de dix buts. Le Portugais évoluait dans une équipe bâtie autour de lui par José Mourinho, dans une Liga dominée par le duel Barça-Real, avec un volume de matches sensiblement identique. Mbappé a traversé sa première saison madrilène dans un collectif en reconstruction, avant de monter en puissance lors de l’exercice 2025-2026.

Sur le plan collectif, les bilans divergent davantage. Cristiano Ronaldo avait remporté la Copa del Rey lors de ses premières saisons, tandis que Mbappé a décroché la Supercoupe de l’UEFA dès août 2024 et la Coupe intercontinentale de la FIFA en fin d’année, selon le site officiel du Real Madrid.

La saison 2025-2026 du Real Madrid se poursuit en Liga et en Ligue des Champions. Mbappé, actuellement meilleur buteur du championnat espagnol avec 24 réalisations en 27 journées selon le site officiel du club, aura l’occasion d’étoffer son bilan lors des prochaines échéances européennes, dont les quarts de finale de la Ligue des Champions prévus en avril 2026.