Mbappé révèle pourquoi sa dernière saison au PSG était « les montagnes russes »

Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, a décrit jeudi sa dernière saison au Paris Saint-Germain comme une période de turbulences qui l’a empêché de tirer pleinement parti du travail de l’entraîneur Luis Enrique. Ces déclarations ont été faites lors d’un épisode du podcast The Bridge, animé par Aurélien Tchouaméni, en présence du défenseur du PSG Achraf Hakimi.

Une mise à l’écart qui a tout conditionné

Le point de départ de cette saison chaotique remonte à l’été 2023. Avant même le coup d’envoi du championnat, Mbappé avait été écarté du groupe pour la tournée de pré-saison, une mise à l’écart qu’il a lui-même décrite comme un séjour « dans le loft ». De retour dans le groupe, l’attaquant dit avoir immédiatement perçu la fragilité de sa position : « J’avais l’épée de Damoclès au-dessus de la tête, à tout moment on allait me couper la tête », a-t-il confié.

Cette incertitude a pesé sur toute sa saison. Une fois sa décision de rejoindre Madrid arrêtée, Luis Enrique a progressivement réduit son temps de jeu en Ligue 1, le réservant aux rendez-vous européens. « Ma tête était à moitié ici, à moitié là-bas », a reconnu Mbappé, admettant n’avoir pu aborder le travail tactique du technicien espagnol dans des conditions optimales.

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Des regrets sans rancœur envers Luis Enrique

Malgré ce contexte, Mbappé n’a formulé aucune accusation directe à l’encontre de son ancien entraîneur. Il a au contraire salué ses qualités — franchise, exigence, maîtrise tactique — tout en regrettant que les circonstances aient empêché une collaboration pleinement exploitée. Cette saison s’était achevée par une élimination du PSG en demi-finale de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund, avant que le club parisien ne remporte la compétition la saison suivante, sans lui.

Arrivé libre à Madrid à l’été 2024, Mbappé a depuis inscrit 38 buts en 35 rencontres toutes compétitions confondues sous les ordres de Carlo Ancelotti, selon les données compilées par les médias spécialisés. La conquête de la Ligue des champions avec le club madrilène reste l’objectif affiché pour la suite de sa carrière au Santiago Bernabéu.