Mbappé sans Ballon d'Or : l'anomalie statistique que Messi, CR7 et Ronaldinho n'ont pas connue

À 27 ans, Kylian Mbappé est le meilleur buteur de la Liga 2024-2025, Soulier d’Or européen, auteur de 65 buts sur l’année civile 2025 selon Eurosport — et il n’a toujours pas remporté le Ballon d’Or. Aucun joueur ayant dominé le football mondial à ce stade de sa carrière n’avait connu cette situation : ni Lionel Messi, sacré pour la première fois en 2009 à 22 ans, ni Cristiano Ronaldo, couronné en 2008 à 23 ans, ni Ronaldinho, lauréat en 2005 à 25 ans.

Le constat statistique est difficilement contestable. En 2025, Mbappé a inscrit 58 buts en 58 matchs avec le Real Madrid toutes compétitions confondues, selon Eurosport, auxquels s’ajoutent 7 buts en 8 sélections avec l’équipe de France. Sur l’ensemble de sa carrière, il dépasse les 400 buts en club et en sélection à 27 ans — un total atteint plus tôt que Messi et Cristiano Ronaldo au même âge.

Quinze ans de domination Messi-CR7 ont verrouillé le trophée

L’explication tient en partie à une séquence historique sans précédent. Entre 2008 et 2023, le Ballon d’Or a été remporté seize fois sur seize par Messi ou Cristiano Ronaldo, à l’exception des éditions 2018 et 2022 attribuées respectivement à Luka Modric et Karim Benzema. Mbappé a émergé au sommet mondial précisément durant cette période de saturation, disputant ses premières saisons décisives dans l’ombre de deux joueurs ayant chacun remporté le trophée entre cinq et huit fois.

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En 2022, année de son hat-trick en finale de Coupe du monde contre l’Argentine — insuffisant pour éviter la défaite de la France — Mbappé a terminé troisième du classement du Ballon d’Or remporté par Benzema. En 2024, la cérémonie organisée par le magazine France Football a consacré l’Espagnol Rodri, milieu de Manchester City, devant le Brésilien Vinicius Junior du Real Madrid. Mbappé ne figurait pas sur le podium.

Un Ballon d’Or encore possible avant 30 ans

La fenêtre reste ouverte. Messi a dû attendre ses 35 ans et le titre mondial 2022 avec l’Argentine pour décrocher son huitième trophée individuel. Ronaldinho, lui, n’a remporté qu’un seul Ballon d’Or en 2005, malgré une saison 2005-2006 dominatrice avec le FC Barcelone.

La prochaine cérémonie du Ballon d’Or est attendue à l’automne 2026, quelques mois après la Coupe du monde, dont la finale est prévue le 19 juillet 2026 aux États-Unis. Une performance décisive de Mbappé au Mondial pourrait peser sur le scrutin de façon déterminante.