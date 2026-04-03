Mondial 2026 : le superordinateur d’Opta désigne l’Espagne comme vainqueur

Le modèle statistique développé par la plateforme Opta place l’Espagne en tête des probabilités de victoire pour la Coupe du monde 2026. Cette projection intervient alors que les analyses se multiplient à l’approche du tournoi, dont le coup d’envoi est prévu le 11 juin en Amérique du Nord.



Selon les simulations réalisées par l’entreprise spécialisée dans les données sportives, la sélection espagnole devance plusieurs grandes nations européennes et sud-américaines. La France, championne du monde 2018 et finaliste en 2022, figure parmi ses principaux concurrents, tout comme l’Angleterre et l’Argentine. D’autres équipes comme le Portugal, le Brésil, l’Allemagne ou les Pays-Bas apparaissent en embuscade dans ces projections.

Des probabilités, pas un verdict

Les estimations d’Opta reposent sur des milliers de simulations prenant en compte les résultats récents, les classements internationaux et les performances individuelles. Elles attribuent à chaque équipe une probabilité de sacre, sans garantir l’issue finale. Dans ce type de modèle, même la sélection la mieux classée conserve une marge d’incertitude importante face à ses rivales.



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L’édition 2026 du mondial sera la première à réunir 48 équipes, réparties sur plusieurs sites aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’Espagne a de solides arguments à faire valoir. Le champion du monde 2010 possède dans son effectif quelques-uns des footballeurs les plus talentueux de la planète à l’image de cracks comme Lamine Yamal, Inaki Williams ou encore Pedri. De plus, la Roja est championne d’Europe en titre.

Des précédents qui déjouent les pronostics

L’histoire du tournoi montre que les hiérarchies établies avant la compétition ne se confirment pas toujours. Lors de la Coupe du monde de la FIFA 2002, la Corée du Sud avait atteint les demi-finales à domicile, un résultat inattendu. Plus récemment, le Maroc a rejoint le dernier carré de l’édition 2022, devenant la première nation africaine à ce niveau.



Dans une autre compétition majeure, la Grèce avait remporté l’UEFA Euro 2004 face au Portugal, pays hôte, alors qu’elle figurait parmi les équipes les moins attendues. Ce succès reste l’un des exemples les plus marquants d’un outsider sacré au plus haut niveau. Le calendrier officiel prévoit un match d’ouverture le 11 juin 2026, avant une finale programmée un mois plus tard, le 19 juillet.