Mondial 2026 : l'Italie secouée par des démissions après la non-qualification des Azzurri

L’élimination de l’Italie en barrage de qualification pour la Coupe du monde 2026 face à la Bosnie-Herzégovine le 31 mars dernier provoque un séisme au sein des structures dirigeantes de la Squadra Azzurra. Gabriele Gravina, à la tête de la Fédération italienne de football (FIGC) depuis octobre 2018, a annoncé sa démission ce jeudi 02 avril 2026 par voie de communiqué officiel. Cette décision marque le premier départ au sommet suite à l’échec sportif.

Le président Gravina se retire

Le dirigeant de 72 ans formalise ainsi son départ peu de jours après le revers cinglant en Bosnie, où l’équipe italienne s’est inclinée aux tirs au but (1-1, 4-1 aux tirs au but). Cette élimination représente pour l’Italie l’absence d’une troisième Coupe du monde consécutive, après 2018 et 2022. Absente des phases finales depuis 2014, la nation quadruple championne du monde ne participera pas à l’édition 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet.

Buffon suit le mouvement

La démission de Gravina ouvre la voie à celle de Gianluigi Buffon. L’ancien gardien de la Juventus, nommé chef de délégation en 2023, a annoncé son propre départ via les réseaux sociaux. Buffon justifie son retrait en soulignant que l’objectif principal était de qualifier l’Italie pour le Mondial. Il reconnaît avoir contribué à l’esprit d’équipe, mais estime que « l’objectif principal était de ramener l’Italie en Coupe du monde. Et nous n’y sommes pas parvenus ».

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L’ancien international italien évoque également les réformes structurelles qu’il a tentées, notamment la mise en place d’une politique de méritocratie et d’une vision intégrée des sélections jeunes vers l’équipe nationale senior. Ces efforts n’ont cependant pas suffi à renverser le cours d’une qualification qui s’est conclue de manière dramatique aux tirs au but contre la Bosnie.

Une situation sans précédent pour la fédération italienne

Ces deux départs consécutifs laissent la FIGC orpheline de direction, avec la perspective d’une reconstruction complète de son projet sportif. La succession de Gravina et la redéfinition des fonctions que Buffon occupait deviennent maintenant les enjeux immédiats du football italien.