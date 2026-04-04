Parti Les Démocrates : ce qu’il faut retenir du Conseil national extraordinaire du 4 avril 2026

À une semaine de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, une réunion annoncée comme un Conseil national extraordinaire s’est tenue ce samedi 4 avril 2026 au siège du parti Les Démocrates à Cotonou malgré la contestation du Président Houndété. Position sur le scrutin, rejet de tout appel officiel au boycott, sanctions internes et réorganisation de certaines instances : plusieurs décisions et clarifications ont été rendues publiques à l’issue de la rencontre.

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué à la fois par la campagne électorale en cours et par des contestations internes autour de la direction du parti. Le communiqué final publié à l’issue de cette rencontre revient sur plusieurs points liés à la ligne politique du parti, à son positionnement face au scrutin présidentiel, à la question du boycott, ainsi qu’à des décisions d’ordre organisationnel.

Une position réaffirmée sur la présidentielle

Premier élément à retenir de cette rencontre : le parti réaffirme sa position vis-à-vis de l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Dans son communiqué, il rappelle qu’il n’est pas engagé dans la compétition, tout en indiquant suivre le déroulement de la campagne en cours.

Publicité

Le texte souligne également que plusieurs thématiques portées par le parti occupent, selon lui, une place dans le débat politique actuel. Sont notamment évoquées les questions de libertés individuelles, de social, de démocratie et d’État de droit. Le communiqué précise par ailleurs que le parti ne se reconnaît dans aucun des camps actuellement en lice pour l’élection présidentielle.

Le parti rejette tout appel officiel au boycott

Autre point important du communiqué : la question du boycott. Le parti affirme qu’aucune de ses instances officielles n’a adopté de mot d’ordre appelant au boycott de l’élection présidentielle.

Cette mise au point intervient alors que des contenus présentés comme émanant du parti ont circulé dans l’espace public. Dans son texte, la formation politique dénonce également l’utilisation frauduleuse de ses attributs, de ses logos et de ses symboles. Elle indique également se réserver le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de tels actes.

Des suspensions actées et des postes pourvus

Le communiqué annonce aussi des décisions internes. Il indique que la réunion a entériné la suspension de certains responsables, pour violation des résolutions issues du Conseil national ordinaire du 22 mars 2026. Les identités des personnes concernées ne sont pas mentionnées dans le document rendu public. Le texte fait également état d’une redynamisation de la Coordination nationale du parti, avec la désignation de responsables pour pourvoir certains postes vacants. Ces décisions montrent que la rencontre n’a pas porté uniquement sur la présidentielle, mais aussi sur le fonctionnement interne de l’organisation.

Une réunion à portée politique et organisationnelle

Au final, cette réunion aura permis de rendre publique une série de positions et de décisions portant à la fois sur le contexte électoral et sur la vie interne du parti. À travers son communiqué, Les Démocrates ont notamment clarifié leur posture face au scrutin, rejeté tout appel officiel au boycott et annoncé des mesures internes. Reste que cette lecture des faits s’inscrit dans un contexte de contestation interne autour de la présidence du parti, où d’autres voix et pas des moindres continuent de défendre une position différente.